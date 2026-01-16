Boban progovorio o odnosima s Hajdukom, otkrio i gdje će se graditi novi kamp

Neformalno druženje sa Zvonimirom Bobanom trajalo je više od dva sata. Upitan da komentira napise u talijanskoj Gazzetti kako će Luka Modrić teško odoljeti da karijeru ne završi u Dinamu. Ponovio je Boban svoju želju da Modrić dođe u Dinamo već ranije jer bi s takvim igračem momčad dobila stabilnost. Eventualni Modrićev dolazak u klub savršeno bi se uklopio u revoluciju koja se dogodila u klubu. Bobanu je žao što u toj priči nije pobijedila romantična emocija prema hrvatskom nogometu i Dinamu jer je trenutak bio idealan ove sezone.

Pitanje o tome hoće li Dinamo pritiskati da se, nedavno smijenjenog Glavnog tajnika HNS-a, Tomislava Svetinu makne i s pozicije predsjednika ZNS-a, Boban je proglasio 'netemom'. Jer, Boban se želi baviti svojim stvarima u Dinamu, a stoji na liniji stava svojedobno izraženog u priopćenju koje je klub objavio. Dođe li do prevrata, Dinamo neće imati kandidata. Možda će to biti netko iz manjeg kluba koji bolje poznaje problematiku, smatra Boban. Za Bobana je netema i pitanje promjena u HNS-u. Jer smatra da je Dinamo respektiran u savezu kao i Hajduk. Formu utjecaja u savezu smatra nepoštenom konstrukcijom i naglašava da će se boriti ako detektira smjer koji je loš za interes hrvatskog nogometa koji treba biti ispred bilo čijeg osobnog interesa. Boban traži samo principe poštenog rada u tim institucijama, ne smatra da bi Dinamo ili Hajduk trebali imati veći interes u savezu od Istre ili Vukovara. Nada se da će i ostali klubovi slijediti taj primjer.

Po Bobanu se treba sačuvati interes hrvatske lige koju ne bi trebalo 'zagađivati' pričama o dvostrukim sudačkim mjerilima u koje, kako sam kaže, ne vjeruje. Smatra da bi Dinamo i Hajduk, kao dva najveća hrvatska kluba, trebali krenuti tim putem. Prvi čovjek Dinama eksplicitno je pričao o dugogodišnjim frustracijama u Hajduku, jer se zna što im se radilo. To je nazvao 'mukom iz povijesti' zbog čega treba krenuti nekim drugim putem. Osvrnuo se i na svojedobnu opasku prema Damiru Miškoviću kojeg je pohvalio kao uspješnog nogometnog djelatnika.

Prisutnost u Izvršnom odboru ne bi se trebalo svoditi na to tko će imati bolji tretman kod sudaca. Boban vjeruje u dobru namjeru sudaca i ne misli da se nešto događa iza kulisa. Pričajući o borbi za naslov prvaka, Boban priznaje da je Hajduk u zadnjih šest mjeseci imao veći kontinuitet od Dinama i da će do kraja biti 'jako tvrdo'.

Dion Drena Beljo najskuplji je Dinamov igrač, a Boban kaže da je velika želja da odmah pruži sve za momčad i pokaže da je top napadač, najveći razlog negativnosti koju svi percipiraju kod njega.

Izgradnja novog stadiona za Bobana nije upitna jer su sredstva osigurana. Kamp će Dinamo graditi u Mandlovoj, 380 metara od stadiona Hitrec Kacijan.

Grad će dati zemljište na korištenje gdje će se graditi najprije tri, a onda još četiri terena. Kamp će se početi graditi vrlo brzo, kako kaže Boban, a dokumentacija bi trebala biti gotova za mjesec dana. Procjenu da će ta priča koštati 15-20 milijuna eura, Boban je nazvao suludom. Dakle, sve će biti puno manje. Prvi čovjek Dinama veseli se igranju u Kranjčevićevoj jer će biti ljepši uvjeti. Moguće da će novi klupski prostori biti i u Ciboninom tornju.

Pravi povratak bit će na novom Maksimiru, a s novim stadionom Dinamo će biti u plusu. Kada Dinamo bude imao stadion, moći će se razviti u ozbiljan europski klub s većim budžetom. Nikada više neće moći biti moguća Dinamova dominacija u hrvatskom nogometu kao u neka prošla vremena, smatra Boban. Pričao je Boban i o vraćenom identitetu kluba koja je veća i od same priče oko Dinamova proljeća. Cibona je, uz Dinamo, jedan od ključnih elemenata identiteta Zagreba. Boban će za sebe kazati da će uvijek biti cibonaš. S tim će klubom Dinamo uvijek imati dobar odnos.

Rad u Dinamu doživljava kao blagoslov u kojem uživa. Svjestan je da ta priča može otići i u krivom smjeru, a ako se to i dogodi spreman je preuzeti odgovornost. Smatra da su tri godine najmanje potrebne da se vide pravi rezultati, a ako ne bude tako, možda će doći netko spretniji i sretniji. Nada se da će ta priča trajati deset godina! Pričajući o svom odnosu s trenerom, naglasit će da je Kovačević često reagirao suprotno od njegova mišljenja. Nazvat će to normalnim životom kluba jer je logično da na stvari gledaju različito. Prihvaća da ljudi pričaju svašta na tu temu jer imaju pravo na to. Nada se da će Dinamo u budućnosti imati reprezentativce u Dalićevu kadru.