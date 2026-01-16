Naši Portali
EURO

Mađari sigurni protiv neugodnih Nizozemaca

Beograd: Utakmica 3. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Malta - Mađarska
R.Z./ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.01.2026.
u 22:33

Prva i druga reprezentacija iz skupine će na kraju ove faze natjecanja izboriti plasman u polufinale

Mađarska muška vaterpolska reprezentacija pobijedila je nizozemsku izabranu vrstu sa 16-11 (4-2, 4-2, 3-4, 5-1) u susretu skupine E drugog dijela grupne faze natjecanja na Europskom prvenstvu u Beogradu.

Gergo Fekete je s pet golova predvodio mađarske strijelce, a četiri pogotka postigao je Vince Vigvari. U nizozemskoj reprezentaciji su sa po tri gola prednjačili Mart ven der Weijden i Kas Te Riele.

U prvom dvoboju današnjeg programa Španjolska je nadigrala Crnu Goru s 14-6 (4-1, 5-2, 5-2, 0-1).

Mađarska je na vrhu ljestvice s devet bodova. Španjolska je druga sa šest bodova, a Srbija je s pet bodova i utakmicom manje na trećem mjestu. Crna Gora je na četvrtom mjestu s tri boda, peta je Nizozemska s jednim bodom, a bez bodova je Francuska.

Prva i druga reprezentacija iz skupine će na kraju ove faze natjecanja izboriti plasman u polufinale.

Ključne riječi
EP vaterpolo 2026. Nizozemska Mađarska

