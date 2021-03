Stručnjak za Ruse: Ola nema iskustvo? Pa nisu ga imali Nagelsmann ni Tuchel...

Dobro došao kući – tom je porukom moskovski CSKA dočekao Ivicu Olića. Klupske medijske platforme prepune su emotivnih poruka namijenjenih našem bivšem reprezentativcu koji je jučer i službeno postavljen za trenera jedne od najboljih ruskih momčadi.

U svoj nekadašnji klub Olić se vraća nakon petnaest godina. Iako je ova odluka klupskih čelnika iznenadila neke autoritete u Rusiji, podsjećamo da se o Oliću kao treneru prve momčadi CSKA špekuliralo još u srpnju prošle godine.

Pomoćnici hrvatskom stručnjaku bit će Srbin Miloš Krasić i bivši BiH reprezentativac Elvir Rahimić, javljaju ruski mediji. U stožeru bi trebao biti i Vasilij Berezucki, legendarni nogometaš CSKA.

Olić je u ovom moskovskom klubu kao igrač proveo od 2003. do 2006. godine, ubilježio je 116 nastupa uz 46 pogodaka.

Godine 2005. osvojio je kup Uefe, triput je bio ruski prvak (2003., 2005. i 2006.), dvaput je osvojio ruski kup (2005. i 2006.) i ruski superkup (2004. i 2006. godine). Stoga je jasno zašto ga na ruskoj nogometnoj sceni s tolikim simpatijama očekuju u trenerskoj ulozi.

Na klupi je naslijedio Viktora Gončarenka koji je CSKA vodio od 2016. godine. U 167 utakmica, Gončarenko je pobijedio 82 puta, a dvaput je osvojio ruski superkup, dvaput završio na drugom mjestu u ruskom prvenstvu i prije tri godine izborio četvrtfinale Europske lige.

Dva puta iste godine u skupini Lige prvaka pobjeđivao je i madridski Real. Gončarenku su presudila tri poraza u posljednje četiri utakmice, a Oliću će momčad ostaviti na petom mjestu prvenstvene ljestvice. Ispred njega su Lokomotiv i Soči, također s 40, a na vrhu je Zenit s 48 bodova, četiri više od drugoplasiranog Spartaka.

Olić je jučer već odradio prvi trening sa svojom novom momčadi, a premijerni nastup trebao bi imati 4. travnja u 24. kolu ruskog prvenstva u gostima kod FC Tombova, momčadi koja je na dnu prvenstvene ljestvice sa samo 13 osvojenih bodova.

Jevgenij Giner, predsjednik kluba, kazao je:

– Hvala Ivici što je ispunio davno obećanje da će se jednom vratiti u klub. Znamo da još nema iskustva, no računali smo s tim rizikom i imat će našu punu podršku.

Kako su u ruskim nogometnim krugovima dočekali ovu vijest, pitamo Tomislava Dujmovića, našeg nogometnog menadžera koji dobro poznaje situaciju u ruskom nogometu:

– U jednom dijelu javnosti prisutan je skepticizam. Naravno, zbog činjenice da Ivica nema iskustva u samostalnom vođenju momčadi. Posebno jer je to klub koji nema vremena čekati mlade igrače jer odmah lovi rezultat i plasman u Ligu prvaka. To će biti Olićev veliki uteg, ali mu je to istodobno i priznanje. Upravo je zbog lošijih rezultata smijenjen njegov prethodnik. Izgubio je korak za vrhom, a ispali su iz Europe. Olić će imati kredita, ali ne previše, upravo zbog klupskih apetita.

Neki kažu da je to riskantan potez, baš zbog Olićeva neiskustva?

– Možda i jest. No imali smo drugih primjera gdje su neiskusni i mladi treneri poput Juliana Nagelsmanna ili Thomasa Tuchela dobili priliku i izrasli u vrhunske stručnjake. A nisu imali igrački pedigre kakav ima Olić. Mislim da je Ivica spreman za taj izazov.

Je li možda doveden da utječe na Nikolu Vlašića da ostane u Moskvi, kako špekuliraju ruski mediji?

– Da sam ja trener, sigurno ne bih pustio najboljeg igrača. Ne vjerujem da će ga nešto posebno nagovarati. bez obzira na to što bi mogao ostati bez jednog od najboljih igrača lige uopće. Mislim da je tu ipak najvažniji Nikolin igrački razvoj. Već je odavno prerastao rusku ligu i ako je došlo vrijeme, otići će. Oliću ne ide na ruku što će neki mlađi igrači tek trebati usvojiti njegove zahtjeve

Može li netko stići Zenit na vrhu ljestvice?

– Mislim da im nitko ne može ništa. Teško da će Zenit kiksati – zaključio je Dujmović.