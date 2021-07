Stručnjak o onome što je nedostajalo Hrvatskoj: 'Igrači su u najboljim klubovima, ali...'

Gotovo od prvog dana Europskog prvenstva jasno je bilo da ćemo na ovom turniru svjedočiti nekim novim nogometnim trendovima. U preranoj fazi od turnira su se oprostili Francuzi, svjetski prvaci, Hrvatska, svjetski viceprvaci, Portugal, europski prvak, Belgija finalist zadnjeg Europskog prvenstva... Isto tako, većini nogometnih stručnjaka pozornost je zaokupila Italija s poprilično izmijenjenom filozofijom igre. Bez pravih zvijezda, ali s novim momčadskim duhom...

Talijani su brži, bolji, jači...

– Talijani mi od prvog dana izgledaju moćno. Najprije od načina na koji zajednički pjevaju himnu pa do situacija pri izmjenama gdje dođu do aut-linije i daju podršku igraču koji ulazi. Očito kako to više nije ona Italija koja na umu ima samo rezultat i pobjedu od pogotka razlike kada dođu u vodstvo. Ranije bismo gledali njihov “catenaccio”, obrambeni taktički sustav kojim su u pravilu osvajali naslove i pobjeđivali u najvažnijim utakmicama. Danas oni izgledaju moćnije, raznovrsnije i modernije. S time da znaju biti i pragmatični ako je to neophodno. Ali to im je danas samo alat više, a ne osnovna ideja u igri. To se najbolje vidjelo u utakmici protiv Austrije u kojoj nisu bili na razini kakva se očekivala, a uspjeli su ostvariti pobjedu. Iako, naglasio bih da su s druge strane Austrijanci momčad koja ima glavu i rep – počeo je Sergej Jakirović, hrvatski trener na klupi Zrinjskog.

Slaže se Jakirović da su Talijani, trijumfom nad Belgijom, definitivno potvrdili kandidaturu za naslov europskog prvaka.

– Talijani su u svakom duelu bili bolji, brži i snažniji od Belgijaca. Njihova utakmica protiv Španjolske bit će finale prije finala. Jedino mi je malo krivo zbog tog nelogičnog ždrijeba. S jedne strane imate sve moćne momčadi, dok se s druge strane to malo “razvodnilo”. Žao mi je što to nije bilo ipak malo izbalansirano. Šteta zbog tog jednog pogotka koji je odlučivao o našoj sudbini. Jer, da smo otišli na Švedsku, još bismo bili u turniru jer smo bolja momčad.

Zadnjih dvadesetak dana nove su standarde postavljali Česi, Švicarci, Ukrajinci...

– Tako je. Očito je da sve ostale reprezentacije rastu i da ćemo u budućnosti svjedočiti nekom novom nogometnom poretku. Mi malo podcjenjujemo momčadi poput Ukrajine, a zaboravlja se da su oni s reprezentacijom do 20 godina nedavno bili svjetski prvaci. Dolaze reprezentacije koje su mlade, gladne i željne uspjeha na velikoj sceni... Baš toga nama je nedostajalo u određenim trenucima. U odnosu na Rusiju, trčali smo neusporedivo manje. Naravno, složio bih se s Lukom Milanovićem kada kaže da nije presudna količina ukupne trke, već njezin intenzitet. No ipak ukupna trka može govoriti i o motivu koji neka momčad ima ili nema. Sugerira ti jesi li dao sve od sebe. Ako znaš da će Španjolci dominirati posjedom, onda moraš više trčati, logično... A to nije bio slučaj u našoj utakmici s furijom.

Što brže do gola...

Koje ste još zanimljive trendove uočili na ovom Europskom prvenstvu?

– Zanimljivo mi izgleda činjenica da nekolicina reprezentacija, čini mi se pet, koje su izborile drugi krug na lijevom beku imaju dešnjake. Od Spinazzole, Zubera, Hazarda... Protivničke momčadi imaju velike probleme protiv takvih igrača koji su, prije svega, hitri i motorični, a taktički i tehnički besprijekorni. To je taktička ideja koja je dosta česta u malom nogometu. Meni je to jako bilo zanimljivo. Takvo nešto svojedobno je Igor Tudor pokušao uvesti u Hajduku pa su mu se smijali... Od drugih stvari, najočitija je namjera da što brže i okomitije dođe do protivničkog gola.

Dakle, hoće li u budućnosti biti sve manje prostora za individualce, odnosno, dominirat će besprijekorni taktički sustavi i disciplina?

– Naravno. Kada pogledate Hrvatsku, imamo igrače koji igraju u najjačim klubovima, no mi smo dobri samo onda kada igramo kao momčad. Naravno, individualci donose razliku, ali pobjeđuje momčad. Također, u taktičkom smislu, sustav 3-5-2, koji se proglašavalo anakronim, opet postaje zanimljiv – zaključio je Sergej Jakirović.

