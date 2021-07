Anti Rebiću zbog napada na Dalića prijeti teška kazna, ovo su moguće sankcije HNS-a

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić podigao je puno prašine objavama na Instagramu nakon Eura kada je prvo prozvao izbornika Zlatka Dalića, a onda izbrisao profil.

Rebić bi na kraju mogao biti kažnjen. Prijeti mu novčana kazna od pet do 40 tisuća kuna, a u gorem slučaju šest utakmica zabrane igranja za reprezentaciju. No, zato ga izbornik Dalić ili netko iz HNS-a treba prijaviti Disciplinskoj komisiji.

Rebić je prekršio Kodeks ponašanja HNS-a u kome stoji da sudionici reprezentacije Hrvatske trebaju:

"Davati izjave za javnost, intervjue za tisak, radio ili televiziju na način da to ne šteti HNS-u, niti nogometu u cjelini. Izjave koje se odnose na unutarnje stvari HNS-a, naročito o treningu, taktici i sl. ili radu izbornika ili vodstva HNS-a mogu se davati samo uz prethodnu suglasnost HNS-a."

U Disciplinskom pravilniku HNS-a u članku 84. predviđene su kazne:

"Nogometni djelatnici na koje se odnosi Kodeks o ponašanju nogometnih djelatnika koji prekrše neku od odredbi Kodeksa, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj opisan u ovom Pravilniku kaznit će se:

- igrač - novčanom kaznom ili zabranom igranja do šest utakmica

- djelatnik - novčanom kaznom ili zabranom obavljanja funkcije do šest mjeseci."

A situaciju s Rebićem za Sportske novosti prokomentirao je Marko Smolek, predsjednik Disciplinske komisije.

- Nismo dobili prijavu protiv Rebića pa taj predmet ovog časa ne postoji. No, tijekom ove godine izrekli smo nekoliko kazni nogometnim djelatnicima koji su na neprimjeren način komentirali suđenje, a sve u skladu s Kodeksom. Kaznili smo Damira Miškovića, Nenada Črnka, Zvonimira Šimunovića... Kako je jasno da Kodeks vrijedi i za nogometaše, pogotovo kad je u pitanju reprezentacija koja je iznad svega i da su obvezni držati ga se, i za njih su moguće kazne ako ga prekrše - rekao je Smolek.

Podsjećamo, Rebić je na Instagramu napisao sljedeće za što, prema Kodeksu, sigurno nije imao suglasnost HNS-a:

"Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac' činjenica je da smo zadnje 2-3 godine sra... Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu."

>> Pogledajte razgovor s Ćirom Blaževićem