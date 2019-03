Strašna ozljeda! Nurkić s bolnom grimasom iznesen s terena

Bosanskohercegovački košarkaš 24-godišnji Jusuf Nurkić imao je sjajnu sezonu iza sebe.

Sinoć, dvije minute i 22 sekunde prije kraja drugog produžetka NBA utakmice u kojoj je njegov Portland kod kuće pobijedio Brooklyn sa 148:144 (120:120) nesretni Nurkić krivo je doskočio i slomio lijevu nogu.

Suigrači i navijači ostali su u šoku. Liječnička ekipa odmah je uletjela u teren te nakon što su mu stabilizirali nogu prevezen je u bolnicu.

- Mučno je to gledati. Igrao sam utakmicu kad se to isto dogodila Paulu Georgeu. To ne želiš da se bilo kome dogodi, a pogotovo ne suigraču i prijatelju - rekao je Portlandova zvijezda Damian Lillard i dodao:

- Nurk nam ne bi dozvolio da sad kažemo: 'U redu, sad ćemo se sažalijevati.' Ne, nastavljamo gdje smo stali i završit ćemo posao u ovoj sezoni. Nurk je moj veliki brat. Nedavno je nakon treninga došao do mene vidjeti mog sina, svratio je samo da vidi bebu. To najbolje govori kakav je naš odnos.

Trener Terry Stotts otkrio je kako se momčad nakon utakmice u tišini vratila u svlačionicu. Navijači Portlanda i Nurkićevi fanovi poslali su mnogo poruka podrške bosanskohercegovačkom košarkašu koji je protiv Netsa bio sjajan.

Jusuf je zabio 32 koša te je imao 16 skokova, pet asistencija, četiri blokade i dvije osvojene lopte.

>> Hrvatska klapa himnom otvorila NBA utakmicu u kultnoj njujorškoj dvorani, plesao se i linđo