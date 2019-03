Znate li što predstavlja tetovaža ovog košarkaša?

Devonte Green košarkaš je sveučilišta Indiana i brat puno poznatijeg NBA igrača Dannyja Greena.

Očito je i ljubitelj igre GTA San Andreas jer je na ruci istetovirao tetovažu koju komentiraju svi ljubitelji košarke diljem svijeta.

- L1, R1, kvadratić, R1, strelica lijevo, R2, R1, strelica lijevo, kvadratić, strelica dolje, L1, L1 - glasi natpis na ruci mladog košarkaša, a to je šifra za neograničeno streljivo u spomenutoj igri.

Ovaj košarkaš ljubitelj je računalnih igrica jer osim ove tetovaže na ruci ima i 'gljivu života' iz Super Maria.

- Vidi se da je pravi šuter - komentar je jednog korisnika Twittera.

he really got the GTA: San Andreas unlimited ammo cheat code tatted on him because he’s a shooter 💀 pic.twitter.com/hmArElN1ht