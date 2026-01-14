Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Velika svota novca

Svjetski stručnjak tvrdi da se velikani bore za dinamovca, Boban će dobiti vrtoglavu ponudu!

Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hrvoje Delač
14.01.2026.
u 13:17

Dinamo na europskom tržištu dobro kotira, opće je poznata stvar da su plavi pravi rasadnik talenata

Dinamo je na nedavno održanoj Skupštini javnosti predstavio plan sportskog sektora prema kojem u 2027. godini od transfera mora uprihoditi 27 milijuna eura. Bio je to jasan znak da će klub morati prodavati bitne igrače.

S obzirom na to da je Dinamo imalo solidnu sezonu, ali nije briljirao, mnogi su se pitali koji bi to igrači mogli donijeti taj golem novac u klupsku blagajnu.

Ipak, Dinamo na europskom tržištu dobro kotira, opće je poznata stvar da su plavi pravi rasadnik talenata i da njihovi mladi igrači čine razliku diljem svijeta pa tako ni sada ne izostaje interes na neke zanimljive eksponate.

Jučer smo to mogli vidjeti u činjenici da je turski velikan Galatasaray iznimno zainteresiran za Arbera Hoxhu i želi ga dovesti u svoje redove. Također, danas su talijanski mediji pisali da milanski Inter u svoju mladu momčad želi dovesti Leona Jakirovića, a interes raste i za Morisa Valinčića.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku"

Mladi desni bek prošlog je ljeta stigao u Maksimir, u kratkom roku sve je oduševio, a dobio je i pretpoziv za reprezentaciju. Nažalost, tada se ozlijedio i već ga dugo nema u kadru. No, to ne znači da su zaboravili na njega. Dapače, Gianluca Di Marzio, jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za transfere, objavio je da su za njega ozbiljno zagrizli Napoli, ali po novom i Roma. A još prije se spominjao i interes Intera.

Talijanski mediji toj objavi posvetili su dosta prostora, pišu o tome kako je izgledno da bi Valinčić na ljeto mogao preseliti na Apenine, a kad je u pitanju odšteta, svi prenose izjavu njegova agenta koji je u prosincu izjavio da bi cijena bila negdje između 16 i 18 milijuna eura.

To su vjerojatno vidjeli i zainteresirani klubovi stoga je za vjerovati da računaju da će u Maksimirsku 128 morati poslati ponudu s vrtoglavim iznosom da bi ona bila prihvaćena.

Ključne riječi
Inter Roma Napoli Moris Valinčić Transfer Zvonimir Boban Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!