Svjetski stručnjak tvrdi da se velikani bore za dinamovca, Boban će dobiti vrtoglavu ponudu!

Dinamo je na nedavno održanoj Skupštini javnosti predstavio plan sportskog sektora prema kojem u 2027. godini od transfera mora uprihoditi 27 milijuna eura. Bio je to jasan znak da će klub morati prodavati bitne igrače.

S obzirom na to da je Dinamo imalo solidnu sezonu, ali nije briljirao, mnogi su se pitali koji bi to igrači mogli donijeti taj golem novac u klupsku blagajnu.

Ipak, Dinamo na europskom tržištu dobro kotira, opće je poznata stvar da su plavi pravi rasadnik talenata i da njihovi mladi igrači čine razliku diljem svijeta pa tako ni sada ne izostaje interes na neke zanimljive eksponate.

Jučer smo to mogli vidjeti u činjenici da je turski velikan Galatasaray iznimno zainteresiran za Arbera Hoxhu i želi ga dovesti u svoje redove. Također, danas su talijanski mediji pisali da milanski Inter u svoju mladu momčad želi dovesti Leona Jakirovića, a interes raste i za Morisa Valinčića.

Mladi desni bek prošlog je ljeta stigao u Maksimir, u kratkom roku sve je oduševio, a dobio je i pretpoziv za reprezentaciju. Nažalost, tada se ozlijedio i već ga dugo nema u kadru. No, to ne znači da su zaboravili na njega. Dapače, Gianluca Di Marzio, jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za transfere, objavio je da su za njega ozbiljno zagrizli Napoli, ali po novom i Roma. A još prije se spominjao i interes Intera.

Talijanski mediji toj objavi posvetili su dosta prostora, pišu o tome kako je izgledno da bi Valinčić na ljeto mogao preseliti na Apenine, a kad je u pitanju odšteta, svi prenose izjavu njegova agenta koji je u prosincu izjavio da bi cijena bila negdje između 16 i 18 milijuna eura.

To su vjerojatno vidjeli i zainteresirani klubovi stoga je za vjerovati da računaju da će u Maksimirsku 128 morati poslati ponudu s vrtoglavim iznosom da bi ona bila prihvaćena.