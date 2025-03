Što sada čeka Hrvatsku? Češki paradoks, Robert Prosinečki i momčad s gol razlikom 0:41

Hrvatska se reprezentacija nakon srcedrapajućeg ispadanja u četvrtfinalu Lige nacija okreće kvalifikacijama za nikad veće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi, koje će prvi put u svojoj povijesti sadržavati 48 reprezentacija sudionika. Budući da je format SP-a proširen, i Europa će imati više predstavnika nego na proteklim Mundijalima, 16 umjesto 13. Stoga su se kvalifikacije modificirale tako da se broj skupina povećao s deset na dvanaest. Svih dvanaest pobjednika skupina ići će izravno na SP, dok će još 16 reprezentacija loviti preostala četiri mjesta u dodatnom doigravanju; 12 drugoplasiranih reprezentacija iz skupina s četiri najbolje rangirane reprezentacije prema plasmanu u Ligi nacija koje nisu bile među prva dva mjesta u svojim skupinama.

Češki paradoks

Dok se Hrvatska nadmetala u Ligi nacija, kvalifikacije su već počele. Porazom protiv Francuske vatreni su stavljeni u posljednju kvalifikacijsku skupinu L, u kojoj se nalaze Češka, Crna Gora, Farski Otoci i Gibraltar. Ako uzmemo Fifinu rang-ljestvicu kao metriku, naša je skupina druga najslabija od svih 12 u europskim kvalifikacijama, s prosječnim 92. mjestom na rang-ljestvici. Jedina slabija skupina je skupina H u kojoj se nalaze Austrija, Rumunjska, Bosna i Hercegovina, Cipar i San Marino, a koja ima prosjek od 94. mjesta na Fifinoj ljestvici.

Još je jedna posebnost ove skupine činjenica da je po godinama priznavanja reprezentacija od Fife riječ o 'najmlađoj' skupini u cijelim kvalifikacijama. Najstarija reprezentacija u našoj skupini su Farski Otoci, koje je Fifa priznala 1988. godine, slijedi Hrvatska (1992.), Češka (1994.), Crna Gora (2006.) te Gibraltar (2016.).

Naravno, najzahtjevniji suparnik vatrenih u ovoj će skupini biti selekcija Češke, trenutačno 42. reprezentacija svijeta. Otkako imaju status samostalne reprezentacije, Čehe prati nevjerojatan paradoks. U posljednjih malo više od 30 godina Češka se plasirala na samo jedno od mogućih sedam svjetskih prvenstava, dok se s druge strane plasirala na svih mogućih osam europskih prvenstava. Tako da će ove kvalifikacije, barem prema povijesti, biti zahtjevnije za Čehe. Hrvatska je protiv Češke igrala četiri puta, ostvarivši dvije pobjede u prijateljskim dvobojima te dva remija na europskim prvenstvima, prvo 2:2 u Francuskoj 2016., a potom 1:1 u Škotskoj 2021. godine.

Dakle, ove su kvalifikacije prilika za prvu pobjedu Hrvatske nad Češkom u povijesti u natjecateljskim utakmicama. Iako su vatreni tu favorit, sigurno neće biti lako. Česi u kadru imaju nekolicinu sjajnih igrača, poput Patricka Schicka koji 'trpa' u Bayeru iz Leverkusena te kvalitetne internacionalce poput Tomaša Součeka i Vladimira Coufala iz West Hama, Ladislava Krejčija iz Girone te Vaclava Černyja iz Rangersa. Pod trenutačnim izbornikom Ivanom Hašekom Česi imaju omjer od osam pobjeda te po tri remija i poraza, no u prvom kvalifikacijskom ogledu ove skupine Farski Otoci dobro su ih namučili, budući da je Češka došla do 2:1 pobjede tek u 85. minuti pogotkom Schicka.

Drugi, na papiru najzahtjevniji protivnik Hrvatske u skupini bit će reprezentacija Crne Gore, koju vodi legenda hrvatskog nogometa Robert Prosinečki. Bit će to prva utakmica vatrenih protiv te selekcije, koja nije ni sjena one momčadi koja je u 2011. godini bila na 16. mjestu Fifine rang-ljestvice te došla do dodatnog doigravanja za Euro 2012., u kojem ih je, zanimljivo, izbacila baš Češka. Danas je Crna Gora 73. reprezentacija svijeta u čijem kadru odskaču napadač Leccea Nikola Krstović, desni bek Lazija Adam Marušić te najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Stevan Jovetić. Pod Prosinečkim imaju četiri pobjede i sedam poraza, a najimpresivniji trenutak bila im je 3:1 pobjeda protiv Turske u studenome prošle godine u Ligi nacija. S druge strane, u prvom kolu kvalifikacija gubili su od Gibraltara te uz puno muke uspjeli preokrenuti i slaviti 3:1.

Ostaje samo Luksemburg

Farski Otoci još su jedna selekcija protiv koje Hrvatska nikad nije igrala, pa će tako Luksemburg nakon ovih kvalifikacija ostati jedina europska reprezentacija protiv koje Hrvatska nikad nije odigrala utakmicu. Farani se u svojoj povijesti mogu pohvaliti s dvjema pobjedama protiv Grčke u kvalifikacijama za EP 2016. i to im je daleko najveći uspjeh u povijesti reprezentacije. Osim toga pobjeđivali su isključivo selekcije poput Malte, San Marina, Lihtenštajna, Luksemburga i Gibraltara.

I za kraj, selekcija protiv koje 6. lipnja otvaramo kvalifikacije - Gibraltar. Prekomorski britanski teritorij sa sobom nosi simpatičnu priču nogometne anonimnosti među stijenama na teritoriju od samo 6,9 kilometara kvadratnih. Budući da se tamo jedini stadion koji zadovoljava Uefine kriterije (Victoria) renovira, protiv Gibraltara ćemo igrati u Portugalu na stadionu Algarve, koji ima kapacitet od 30.305 ljudi, gotovo kao što Gibraltar ima stanovnika (34.005). O snazi Gibraltara najbolje govori činjenica da je momčad uoči ovog 1:3 poraza protiv Crne Gore imala niz od pet godina u kvalifikacijama bez pogotka, i to s gol-razlikom 0:41.