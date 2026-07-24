Što nakon uhićenja Šegote? Doznajemo jesu li ugroženi zbori za predsjednika HOO-a i Mediteranske igre

S jučerašnjim privođenjem Damira Šegote, direktora Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, stigla je još jedna potvrda da do srijede i sjednice Izborne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora neće biti mira.

Nama se čini da bi nemirno moglo biti i nakon što doznamo ime novog predsjednika krovne nam sportske kuće, a naročito ako to bude Dragan Primorac. Jer, tada bi se nastavilo njegovo potkopavanje na način na koji se to čini i sada.

Ono što je zanimljivo jest to da na kandidata Josipa Varvodića gotovo da i nema medijskih napada, što nam govori koliko oni koji mu rade kampanju, pa tako i putem prijateljskih medija, to dobro čine, odnosno koliko ga dobro štite.

Štoviše, sve ovo što se događa s uhićenjima i izvidima više na ruku ide kandidatu Varvodiću nego kandidatu Primorcu. Uostalom, Varvodić cijelo vrijeme govori da Primorcu kampanju vodi glavni tajnik Siniša Krajač, koji je jučer bio predmet izvida, ali u svojstvu svjedoka, što se ističe i u priopćenju Hrvatskog olimpijskog odbora:

– Glavni tajnik HOO-a na poziv nadležnih tijela dao je iskaz isključivo u svojstvu svjedoka. Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima.

Šegota nije predviđen za Taranto

U nastavku priopćenja je i odgovor na naše pitanje o tome ugrožava li to što je priveden direktor Ureda za olimpijski program na bilo koji način organizaciju nastupa hrvatskih sportaša na sljedećim Mediteranskim igrama, koje će se od 21. kolovoza do 3. rujna održati u talijanskom Tarantu. A tamo se među 4500 sportaša iz 26 država očekuje i 112 hrvatskih sportaša (s pratnjom 182 osobe) iz 21 sporta.

No, kako saznajemo, Šegota i nije predviđen za bilo kakvu važnu ulogu na Mediteranskim igrama pa će ove godine šefica misije vjerojatno biti Maja Gencl uz asistenciju Diane Kozniku Anzulović. Uz iskustvo Maje Gencl sve bi trebalo ići kao podmazano, dakako koliko to bude izvedivo s južnjačkim Talijanima kao organizatorima.

No vratimo se mi Izbornoj skupštini. Može li tu biti problema u tehničkoj provedbi?

– HOO nastavlja redovito obavljati sve svoje aktivnosti. Svi programi i obveze prema sportašima, nacionalnim sportskim savezima i ostalim korisnicima provode se prema planu, a glavni tajnik Siniša Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost.

Priupitan i sam o provedbi Izborne skupštine i hoće li ova događanja utjecati na nju, Krajač je kazao:

– Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet, da budu provedeni u skladu sa Statutom HOO-a, a hoće li ovo utjecati, u to ne mogu ulaziti.

Nadamo se da će HOO osigurati i zaštitarsku službu kako bi bio zapriječen ulazak "padobrancima", to jest onima koji nisu skupštinari, zaposlenici HOO-a ili pak akreditirani mediji. Jer, možda bi nekima i odgovaralo da Skupština prođe u neredu a da mediji tome ne mogu svjedočiti.

Kad je pak izašla vijest o Šegotinu uhićenju, "brži na obaraču", spremniji na reakciju, bio je Varvodić, koji je u svom priopćenju poručio:

– Nakon posljednjih aktivnosti institucija možemo se legitimno zapitati je li razlog zbog kojeg dužnosnici HOO-a aktivno sudjeluju u kampanji Dragana Primorca taj da sebe sačuvaju na svojim pozicijama i zadrže postojeći model upravljanja krovnim sportskim udruženjem u Hrvatskoj. Zato javno pozivam Dragana Primorca i predstavnike oba izborna stožera da hitno dogovorimo pravila završnice izbornog procesa.

Prozvani Primorac odgovorio je koji sat kasnije ovim riječima:

– S velikim iznenađenjem pročitao sam pismo Josipa Varvodića. U njemu se unaprijed iznose zaključci, optužbe i presude, bez poštovanja temeljnih načela pravne države. Dodatno zabrinjava poziv na uspostavljanje nekih novih pravila u završnici izbornog procesa, kao da ne postoje Zakon o sportu, Statut HOO-a i drugi akti koji jasno uređuju izborni postupak.

Varvodiću, ostavite skupštinare na miru

Naglasio je ugledni genetičar i forenzičar još i ovo:

– Ono što posebno zabrinjava jest snažan pritisak na predstavnike u Skupštini HOO-a. Obraćajući im se na način koji implicira da sami nisu sposobni donijeti odgovorne i moralne odluke, podcjenjuju se njihovo iskustvo, integritet i sposobnost razlikovanja ispravnog od pogrešnog... Josipe Varvodiću, ostavite, najljepše molim, predstavnike Skupštine HOO-a na miru.

Damiru Šegoti Primorac je pak poručio ovo:

– Očekujem da navedeni direktor u HOO-u sam podnese ostavku na dužnost koju obnaša. U suprotnom, po mom dolasku na čelo HOO-a bit će razriješen dužnosti kao i svaka osoba za koju se utvrdi da je prekršila zakon ili narušila integritet institucije.