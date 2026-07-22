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Domaćin EP-a u ragbiju 7

Ivana Knoll nastupat će u Splitu, a vrhunac je koncert legendarnih Gipsy Kingsa

SP 2026 Philadelphia: Ivana Knoll privukla pozornost među navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autor
Damir Mrvec
22.07.2026.
u 14:00
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– Želimo da ovo bude pravi sportsko-zabavni festival. Uz vrhunski europski ragbi pripremili smo bogat glazbeni program tijekom sva tri dana natjecanja. Posebno bih izdvojio koncert legendarnih Gipsy Kingsa, koji će biti jedan od vrhunaca cijelog događaja. Za odličnu atmosferu pobrinut će se i naši DJ-evi, među kojima je i DJ Knolldoll – ističe Holjevac.

Ljubitelji ragbija odbrojavaju do najvećeg sportskog događaja ovog ljeta: Europskog prvenstva u ragbiju 7 koji će se održati od 24. do 26. srpnja na Parku mladeži u Splitu.

– Velika nam je čast što je Hrvatska ponovno domaćin ovako važnog međunarodnog natjecanja i što ćemo u Splitu ugostiti najbolje europske reprezentacije. Želimo da ovo bude mnogo više od sportskog prvenstva, cilj nam je stvoriti događaj u kojem će uživati cijele obitelji, sportski zaljubljenici, ali i oni koji će ragbi gledati prvi put – rekao je Većeslav Holjevac, glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza i dopredsjednik Rugby Europe.

Jedna od najvećih posebnosti ragbija 7 upravo je njegova dinamika. Za razliku od brojnih sportova u kojima se ritam igre često usporava, ovdje akcija traje od prve do posljednje sekunde.

– Utakmice traju svega 14 minuta, igra je izuzetno brza, puna atraktivnih poteza i preokreta. Tijekom jednog dana gledatelji mogu pogledati velik broj utakmica i gotovo bez stanke uživati u vrhunskom sportu – kazao nam je Holjevac.

Dodaje kako upravo zbog toga nije potrebno poznavati sva pravila da bi netko uživao u ragbiju.

– Na terenu je samo sedam igrača pa ima puno više prostora za igru. To znači više trčanja, više akcija i više zgoditaka. Čak i oni koji prvi put dođu na stadion vrlo brzo shvate zašto je ragbi 7 jedan od najatraktivnijih olimpijskih sportova.

Organizatori su ovogodišnje prvenstvo osmislili kao događaj koji će spojiti sport i zabavu te privući i publiku koja možda nikada prije nije gledala ragbi.

– Želimo da ovo bude pravi sportsko-zabavni festival. Uz vrhunski europski ragbi pripremili smo bogat glazbeni program tijekom sva tri dana natjecanja. Posebno bih izdvojio koncert legendarnih Gipsy Kingsa, koji će biti jedan od vrhunaca cijelog događaja. Za odličnu atmosferu pobrinut će se i naši DJ-evi, među kojima je i DJ Knolldoll – ističe Holjevac.

Holjevac na kraju ističe kako je najveća pobjeda ona koja ostaje i nakon završetka prvenstva.

– Želimo približiti ragbi što većem broju ljudi i pokazati da je riječ o sportu koji okuplja, povezuje i promiče vrijednosti koje su danas važnije nego ikad. Ako nakon ovog prvenstva više djece poželi trenirati ragbi ili više ljudi odluči doći na domaće utakmice, znat ćemo da smo ostvarili svoj cilj – zaključio je.
Ključne riječi
Gipsy Kings Ivana Knoll Ragbi 7

Komentara 1

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Avatar KMJ
KMJ
14:17 22.07.2026.

ne kuzim, svaka 3. latina u US izgleda ovako, i kao to je nes posebno, sta gurate tu zensku? ne kuzim?

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