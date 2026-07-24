Glavni europski grad komunizma: Marksistica osvojila 35,6 posto glasova i zaustavila desnicu

Nedavna, druga za redom povijesna pobjeda komunista na lokalnim izborima u Grazu bila je ne samo senzacija austrijskog nego i europskog dometa. Opet su svi ostali zapanjeni! Kako se moglo dogoditi da su stanovnici Graza, drugog najvećeg grada u Austriji s oko 350.000 stanovnika, nakon pet godina s komunističkom gradonačelnicom na čelu, ponovo najviše glasova dali Komunističkoj stranci Austrije (KPÖ)? I čak za sedam postotnih bodova više u odnosu na prethodne izbore 2021. godine, kada su komunisti prvi put u povijesti osvojili vlast u Grazu, glavnom gradu austrijske pokrajine Štajerske. U kojem tada vladaju zajedno s Zelenima i socijaldemokratima (SPÖ). I ovaj put ključ izbornog uspjeha bila je gradonačelnica Graza i šefica KPÖ-a, gotovo kultna marksistica Elke Kahr (64), koja je uvjerljivo pomela sve svoje konkurente.

Komunistička stranka Austrije (KPÖ) trijumfirala je s impozantnih 35,6 posto glasova. Na drugom mjestu s 25,2 posto glasova birača završila je konzervativna Narodna stranka Austrije (ÖVP), dok su Zeleni treći (15 posto). Četvrta, s 12 posto je krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ), trenutačno najpopularnija stranka na austrijskoj saveznoj razini, ali u Grazu bez šansi za uspjeh. Socijaldemokrati (SPÖ) doživjeli su izborni debakl, završivši na petom mjestu sa samo 5,6 posto glasova, dok je Neos šesti s 4,9 posto glasova birača. Mnogi mediji i analitičari ne samo u Austriji nego i u Europi i šire već se više od dva postizborna tjedna bave analizama "izbornog fenomena Graz" i spektakularne pobjede komunista, nastojeći otkriti tko je zapravo ta u narodu izuzetno popularna Elke Kahr i otkud komunizam u srcu Austrije i srednje Europe? Ono što im je pritom svima zajedničko je da izborne zasluge prvenstveno pripisuju osvajačici Graza Elke Kahr, neobičnoj gradonačelnici s posebno istančanim osjećajem za socijalnu pravednost i "velikim srcem" za "malog" običnog čovjeka i ljude u nevolji, bez obzira na podrijetlo i odakle dolaze. Koja sama za sebe kaže da nije klasična političarka i deklarira se kao marksistica.

Ako je doista tako, znači li to onda da je više od trećine stanovnika Graza, koji su glasali za nju i marksizam s ljudskim licem i postupanjem u gradskoj upravi Graza isto tako žarkocrveno obojeno, odnosno komunistički usmjereno? Nikako – glasi odgovor brojnih austrijskih stručnjaka, koji posebno ističu karizmu Elke Kahr, čije su političke vrline autentičnost i skromnost. I ukazuju kako je ona posve drukčija od mnogih drugih političara koji puno pričaju i obećavaju, a od toga nikada ništa. Mediji navode da se Elkinih marksističkih ideja kojima se vodi, ne treba bojati. Uz podsjećanje kako su njezini protivnici kod njezina prvog izbornog trijumfa prije pet godina, na gradskoj Vijećnici Graza nacrtali srp i čekić, kao upozorenje građanima da im se ne piše dobro i da stiže komunistička apokalipsa. Koja se, kako mediji ističu, nije dogodila. Naprotiv, mnogi beskućnici i siromašni su zbrinuti i pružena pomoć onima kojima je bila potrebna.

O tome tko je Elke Kahr govori i prestižno svjetsko priznanje koje je dobila 2023. godine za njezine zasluge za komunalnu politiku grada Graza, njezinu punu vjerodostojnost i držanje otvorenih vrata Gradske vijećnice i u komunikaciji na ravnopravnoj osnovi s građanima. Dodijeljena joj je titula World Mayor Prize i proglašena je najboljom gradonačelnicom svijeta. Unatoč svim tim impresivnim rezultatima, mnogima je ipak čudno kako je moguće, već drugi put zaredom u posljednjih pet godina, to trijumfalno događanje naroda u Grazu u korist komunista, kada u devetmilijunskoj Austriji, u čijem saveznom parlamentu, preciznije rečeno Nacionalnom vijeću sa 183 mandatara, još od dalekih pedesetih godina prošlog stoljeća, nema ni jednog jedincatog zastupnika iz redova komunista. Austrijski mediji navode kako uspjeh KPÖ-a u Grazu nije došao preko noći. Dok je stranka na nacionalnoj razini bila marginalizirana još 50-ih godina komunisti su na jedinstvenoj strategiji počeli u Grazu graditi svoju bazu konkretne pomoći građanima u rješavanju stvarnih problema; od previsokih stanarina do prijetećih deložacija.

U ova turbulentna vremena, prije svega traže se osobe kojima narod vjeruje, koje svojim primjerom pokazuju i dokazuju ono što govore, bez obzira na to kojeg su političkog opredjeljenja. Traže se karakteri, koji osluškuju bilo naroda, a ne bezlični, napuhani političari, koji se okreću kako vjetar puše ili novac miriše. Zato su za njih Elka Kahr i njezin tim, koji dobrovoljno mjesečno doniraju gotovo dvije trećine svoje plaće u Socijalni fond za siromašne i ljude u nevolji, i koje obilježava vjerodostojnost i transparentnost te usredotočenost na usku povezanost s građanima – pravi izbor. Već u Elkinu prvom gradonačelničkom mandatu Graz je dobio na stotine socijalnih stanova, proširenu mrežu javnog prijevoza, više zelenih površina, a spasila je i nekoliko važnih socijalnih ustanova od gašenja. Na čemu su joj mnogi građani zahvalni.

Analize izbora u Grazu, u austrijskim medijima pokušavaju ne samo objasniti fenomen Elke Kahr i što uvjerljiva pobjeda. Međutim, kako piše portal ZackZack pod naslovom "Graz prkosi neobuzdanoj malograđanštini", analize pokazuju još jedan uvid, a to je da je "antikapitalizam važan za našu demokraciju". Izbori u Grazu, prema pisanju portala, potvrđuju dvije stvari. Prvo, da neki gradovi u Austriji prkose globalnom trendu skretanja udesno, te su desni populisti bez šansi za uspjeh. I drugo, činjenicu koju mnoge stranke – posebno Socijaldemokratska (SPÖ) – odbijaju priznati, da izravna politička interakcija s građanima i pružanje podrške i savjeta o stanovanju, zapošljavanju, zdravstvu i zaštiti potrošača osvaja podršku birača, čak i bez velike medijske podrške.

"Tvrdnja da su izbori u Grazu bili samo lokalni događaj mogla bi biti zgodan izgovor za gubitnike na saveznoj razini, ali ne drži vodu. Drugi najveći grad u Austriji ima otprilike isti broj birača s pravom glasa kao i na izborima u saveznim pokrajinama Gradišće i Vorarlberg. Već zbog toga se ovi izbori ne mogu odbaciti kao bezopasna pokrajinska stvar, to je bio prvi veliki test javnog mnijenja za vladu – i zadao joj je udarac. U nekoliko aspekata", piše austrijski dnevni list Die Presse. U nastavku kao jedan od aspekta navodi da su izbori u Grazu pokazali koliko je Socijaldemokratska stranka (SPÖ), posebno trenutačno, daleko od toga da se može smatra "velikom strankom". "Također opovrgava vječnu političku iluziju: naime tezu da su oni na vlasti, u turbulentnim vremenima, poput ovih, kažnjeni. Jer Elke Kahr ​ vladala je tijekom pet godina krize – i ipak je trijumfirala", ističe list. Dakle, otporna je i na krize! Lijevo usmjereni austrijski dnevni list Der Standard vidi tri razloga za uspjeh komunista u Grazu, posebno Elke Kahr.

"Iako bi se mogle napisati duge analize o 'fenomenu' pobjede Komunističke stranke Austrije (KPÖ) na izborima u Grazu, bliži pogled otkriva tri jednostavna razloga: Prvo, birači Kahr doživljavaju kao autentičnu osobu. Drugo, njezina se stranka desetljećima usredotočuje na temeljnu ljudsku potrebu: stanovanje. A ograničenja najamnine i kontrola naknada također su logično dobrodošle u vremenima rastućih troškova. Treće, Kahr se odriče otprilike dvije trećine svoje plaće. Zadržava 2300 eura, a ostatak donira ljudima u nevolji", navodi analitičar Der Standarda. I njemački mediji opširno su pisali o pobjedi komunista u Grazu i analizirali je. Spiegel tvrdi da ovaj posljednji izborni rezultat u Grazu "još jednom potvrđuje jedinstvenu političku situaciju u Austriji".

"U Grazu je postalo jasno da se izbori mogu dobiti snažnim fokusom na stambenu politiku. Komunističku stranku Graza (KPÖ) sada mnogi smatraju dobrim primjerom da i komunisti mogu raditi stvari kako treba", piše Spiegel i s divljenjem ističe kako je "ova komunistkinja iz Graza pronašla recept protiv skretanja udesno". A kada smo kod Njemačke i dobrih stvari, svakako treba spomenuti i podatak da je nedavno politička stranka Ljevica odlučila utvrditi maksimalni iznos plaće svojih zastupnika u Bundestagu i Europskom parlamentu. I to tako da od bruto iznosa mjesečne plaće mogu zadržati najviše 5300 eura, a ostalo ide u Socijalni fond. Primjer sličan onom iz Graza, gdje se mandatari KPÖ-a na čelu s Elkom Kahr mjesečno odriču velikog djela svojih primanja, u korist ljudi u nevolji i siromašnih. Kahr od svoje gradonačelničke plaće od 9261 euro mjesečno za sebe zadržava samo 2300 eura, koliko iznosi i prosječna plaća kvalificiranog radnika u Austriji. Ostatak, kao i svi njezini stranački kolege, uplaćuje u Socijalni fond za pomoć građanima. Od 2005. godine Kahr je građanima Graza donirala 1,3 milijuna eura, a iz stranačkog Socijalnog fonda u međuvremenu je građanima ukupno isplaćeno 3,8 milijuna eura pomoći.

Cilj doniranja je, kako ističu komunisti iz Graza, biti što bliže biračkom tijelu i s njim dijeliti svakodnevicu i probleme. Dakle, i dobro i zlo! Portal ZakZak ističe kako je ono što nedostaje u svim tim analizama – globalna perspektiva. I kako se na metropole mora gledati kao na spasitelje demokracije: "Vidimo da su veliki gradovi bedemi protiv pomaka udesno, bilo u Austriji, SAD-u ili čak u Mađarskoj, gdje se Budimpešta i Segedin moraju braniti od parlamenta kojim dominiraju desničarske stranke, gdje je ne samo ljevica već i centar potpuno iskorijenjen. To je sumorna perspektiva za našu budućnost, u kojoj nam samo velik grad može ponuditi nadu". Za fenomen Elka Kahr portal ističe kako njezin trijumf možda predstavlja još jedan uvid koliko je antikapitalizam važan za našu demokraciju, koji "moramo ponovno otkriti". I širiti ga u ovim vremenima malograđanštine i "neobuzdane sitne buržoazije". Uz opasku kako su antikapitalističke stranke danas najvažnije političke pojave za održavanje ravnoteže u demokraciji.

Glavni urednik dnevnog lista Kleine Zeitung Oliver Pokorny izborni rezultat iz Graza vidi kao "odbacivanje" tradicionalnih austrijskih stranaka: " Nitko vjerojatno ne bi bio protiv socijalne pravde. Međutim, ako je politička jednodimenzionalnost Komunističke stranke Austrije (KPÖ), koju predstavlja autentična političarka, koja se istinski razlikuje od ostalih, dovoljna za takav izborni uspjeh, to mnogo govori o alternativnim ponudama političkih konkurenata i gadljivo odbacivanju tipičnog ponašanja konkurenata i zgroženom odbacivanju tipičnog načina ponašanja klasičnih stranaka od strane velikog djela stanovništva". Pokorny izbornu pobjedu komunista u Grazu očitava kao nacionalni trend: "Efekt Kahr, koji nema nikakve veze s latentnim komunizmom u Austriji, sve se više širi cijelom zemljom. Komunistička stranka Austrije (KPÖ) dobila je glasove i u Salzburgu, Innsbrucku i St. Pöltenu, a u Beču je stranka prvi put zastupljena u svim okružnim vijećima. Kahr vjerojatno neće ostati na dužnosti cijeli mandat, otići će u mirovinu. Bi li to bio kraj komunista u Grazu? Ne, jer je i štajerski glavni grad drukčiji od ostalih."

Tajna zašto je čak 35,6 posto građana Graza zaokružilo Komunističku partiju, iako većina njih uopće nisu deklarirani komunisti niti su ikada imali stvarni dodir s tom ideologijom, leži u stilu gradonačelnice Graza koja u svojim nastupima ne propovijeda marksizam, ne drži mitinge o komunističkoj ideologiji ni ljudima dijeli knjige Marxa i Engelsa. Ona jednostavno pomaže. Njezine su teme uglavnom vezane uz lokalnu politiku kao npr. pristupačni i jeftiniji stanovi, zaštita podstanara, financijska podrška najugroženijima po pitanju plaćanja troškova struje, plina i ostalih režija, zdravstvenih usluga, sprečavanje i odgode deložacija i slično. I ono što je u Hrvatskoj sigurno nezamislivo, gradonačelnica Kahr svakodnevno osobno prima građane koji traže pomoć, bez liste čekanja, mnogi dolaze direktno s ulice, i ne šalje ih kao kod nas u krug, od sobe do sobe, od šaltera do šaltera dok ne dobiju vrtoglavicu. Već ih sasluša i sama zasuče rukave i na licu mjesta i traži rješenje problema. U svakom slučaju posve neuobičajena političarka, osobno zaslužna za promjene u politici i povratak komunista u Graz.

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Prije pet godina, nakon prve njene trijumfalne pobjede u Grazu koja je izazvala iznenađenje, ne samo u Austriji nego i u Europi, jer se je mislilo da je komunistička doktrina već davno pobijeđena, imala sam priliku i osobno upoznati i intervjuirati gradonačelnicu Kahr. Ono što mi je tada rekla ponovila je i ovog puta nakon izborne pobjede: "Pobjeda pokazuje da ljudi razumiju tko ih manipulira, a tko istinski, bez posrednika sluša koji ih problemi muče i traži rješenja". Uz napomenu kako ona i njeni kolege u Komunističkoj stranci u Grazu prije svega se vide "u službi ljudi, da im pomažu, a ne kao karijeristi, gladni vlasti". "Mogućnost, da upravo ja imam priliku pomagati ljudima u nevolji smatram svojom velikom povlasticom", rekla je Kahr, kojoj neki analitičari preporučuju da promijeni ime stranke, da se ne zove "komunistička", kako bi KPÖ imao još veće šanse kod biračkog tijela. I zauzeo značajniju poziciju na austrijskoj saveznoj razini, što sada nije realno.

Sad, naime, na ideološkoj razini, kritičari Elki Kahr zamjeraju povijesne asocijacije i povezuju njezinu stranku sa zločinima komunističkih režima 20. stoljeća. Ali Elki Kahr, nitko ne može nešto slično predbaciti. Osim što su joj neki predbacili njeno divljenje prema Titovoj nesvrstanoj Jugoslaviji kao državi koja je bila najbliže socijalističkom idealu. Kahr na takva predbacivanja odgovara da su za neuspjehe komunizma u prošlosti krivi loše vođe, a ne ideologija, te da se KPÖ zalaže za demokratski i humani pristup usredotočen na ljude i njihove probleme. Od svih tih diktatora i i zločinaca, Kahr se je već bezbroj puta ne samo distancirala nego i javno osudila njihove bolesne fantazije i stravične zločine, koje su naredili da se izvrše. Na moje pitanje prije pet godina, ne bi li bilo bolje da se komunisti u Grazu s obzirom na usluge i pomoć koju pružaju građanima, deklariraju novim socijaldemokratima jer mnogima se, kad čuju za komunizam diže kosa na glavi, Kahr je odgovorila: "Treba početi od toga što je zapravo komunizam. Komunizam kao doktrina jest utopija, jer kao i kršćanstvo nastoji biti svjetonazor, ali kao takav nije nikada zaživio, jer je to nemoguće. To bi značilo besklasno društvo, a toga jednostavno nema.

Zato, ako mislite da ste živjeli u njemu, grdno se varate". U nastavku je istaknula:"Komunistička stranka putem reformi korača prema demokratskoj državi koja se zove socijalizam. A on predlaže regulaciju ravnoteže između raznih društvenih klasa te regulaciju državne vlasti sudjelovanjem građana. Sve ostalo bilo bi barbarstvo. Jer u svijetu milijuni ljudi umiru jer nemaju što jesti, jer se vode ratovi, jer se koncerni bogate do bezumlja, jer se krade društvena imovina itd., a sve radi ostvarenja što većeg profita. Upravo je taj globalni neoliberalizam najgore što se je moglo dogoditi čovječanstvu. A sve iz pohlepe za novcem. A što se tiče socijaldemokrata, oni nisu naši protivnici, nego naprotiv, imamo zajedničke lijeve korijene". A kada smo kod socijaldemokrata onda svakako treba istaknuti kako je tajna uspjeha austrijskih komunista uglavnom odraz nezadovoljstva birača radom socijaldemokrata. Tradicionalni birači socijaldemokrata uglavnom radnička populacija, mahom su počeli glasati za krajnje desni FPÖ, koji im obećava socijalnu pravdu. Manju grupu tih razočaranih socijaldemokrata uspjeli su na lokalnoj razini preuzeti komunisti. Prvo su se učvrstili u Grazu, koji je postao utvrda komunista, a kasnije i u Salzburgu, Innsbrucku i St. Pöltenu...

Trijumfalno osvajanja Graza ostavlja komunistima otvorenim nekoliko koalicijskih opcija. Tko će s komunistima u "politički brak" još je nepoznanica. Ono što je zasad poznato je da je za većinu potrebno 25 od ukupno 48 mandata. Trenutna Vlada drži 28 od 48 mjesta u Gradskom parlamentu. Ako ostane na vlasti "trojka" KPÖ, Zeleni i SPÖ imat će 27 mandata, i neće biti ovisna o ostalima. Kahr trenutno pregovara sa svim strankama, kao što je i najavila nakon izborne pobjede. Dosadašnji pristup vezano uz trostranačku koaliciju opisala je kao "dobar". Posebnost u Grazu je da se gradonačelnika ne bira direktno, nego ga bira Gradsko vijeće unutar kojeg mora dobiti većinu. Izbor gradonačelnika, u ovom slučaju staro-nove gradonačelnice Elke Kahr odnosno konstituiranje vladajuće koalicije najavljeno je za 27. kolovoza. Komunistima je, kako su izjavili, zamislivo koaliranje sa strankama lijevog spektra, Zelenima i socijaldemokratima (SPÖ).

Da bi se razumio fenomen Elke Kahr potrebno je zaviriti u njen životopis i pročitati njen životni put "od posvojenčeta do marksistice i gradonačelnice". Prve godine života provela je u Dječjem domu, sve dok ju kao trogodišnjakinju nije posvojio radnički bračni par, bravar Otto i prodavačica Edith Kahr. Odrasla je u radničkoj četvrti Gries u Grazu, gradu u kojem je rođena i u kojem se je školovala. Sa suprugom, koji je također strastveni komunist, i s kojim ima odraslog sina živi u unajmljenom stanu već više od 20 godina. Ona i njeni komunisti definiraju se kao stranka protiv mainstreama i establišmenta. Nakon najnovijeg trijumfa komunista u Grazu, i u drugim političkim strankama analiziraju može li se možda model "Caritas-politike" komunista primijeniti i na pokrajinskoj i državnoj razini. Analitičari i politolozi tvrde da ne može. Da li će uspjeti skupiti snagu i za pohod na Pokrajinske i Savezni parlament, pokazat će budućnost. Dotad politika ima priliku dosta toga važnoga naučiti iz habitusa Elka Kahr.