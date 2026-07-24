Zvijezda McLarena rezignirana: Ponekad se u bolidu osjećam kao putnik, a ne kao vozač

Kada je Max Verstappen na početku nove sezone Formule 1 oštro kritizirao promjene hibridnog motora i sam se bio našao pod kritikama. No, kasnije su i drugi vozači prigovarali. Svijet Formule 1 ove je sezone suočen s revolucionarnim tehničkim promjenama, a nove hibridne pogonske jedinice i dalje su jedna od glavnih tema razgovora u paddocku. Iako su nadogradnje i aerodinamička poboljšanja konstantna, temeljni izazov za vozače leži u prirodi samih motora.

Na konferenciji za medije uoči utrke na Hungaroringu, mladi vozač McLarena Oscar Piastri dao je zapanjujuće iskren uvid u muke s kojima se on i njegovi kolege suočavaju. Priznao je da je bolid teško voziti tijekom cijele godine, no naglasio je kako su problemi sada prešli s mehaničkih aspekata na one koje vozači gotovo uopće ne mogu kontrolirati, a tiču se isporuke snage iz kompleksnog hibridnog sustava.

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Problem leži u činjenici da električna energija sada čini gotovo polovicu ukupne snage bolida, a njezinom isporukom upravljaju izuzetno složeni algoritmi i, kako je sam Piastri rekao, elementi umjetne inteligencije. Dok su kod prethodnih generacija hibridnih motora greške u sustavu imale zanemariv utjecaj, sada svaka, pa i najmanja nedosljednost u kodu ili radu softvera, ima ogroman efekt na performanse.

"Bilo kakve male razlike, bilo što što ne funkcionira kako treba, ima masivan utjecaj, posebno na stazama poput Spa", objasnio je Piastri, dodajući kako vozači nemaju gotovo nikakvu kontrolu nad time kada će i koliko električne snage sustav isporučiti. To stvara frustrirajuće situacije u kojima su performanse bolida u ključnim trenucima izvan ruku onoga tko sjedi za upravljačem.

Na izravno novinarsko pitanje osjeća li se ponekad više kao "putnik u programu umjetne inteligencije koji se još uvijek trenira" nego kao vozač, Piastri je bez oklijevanja odgovorio: "Ponekad, da." Detaljno je opisao iskustvo s prošle utrke na stazi Spa-Francorchamps, gdje su problemi bili najizraženiji.

"Teško je ponekad shvatiti princip vožnje bolida koji praktički gubi polovicu snage prije kraja ravnog dijela. Čak i na utrci u Belgiji, u velikom dijelu srednjeg sektora, vozili smo samo na motoru s unutarnjim izgaranjem bez ikakve podrške baterije. Što je samo po sebi čudan osjećaj, imati neke zavoje s određenom količinom snage, a druge s punom snagom. Mislim da je Spa utrka bila posebno frustrirajuća ne samo za mene, nego i za mnoge druge, jer su male razlike u kodu i u tome što su inženjeri uspjeli podesiti s postavkama radili činile su prilično veliku razliku u postavljanju vremena kruga, slikovito je opisao Australac.

Ove nepredvidive promjene u isporuci snage ne utječu samo na osjećaj u vožnji, već i izravno na rezultate. Piastri je istaknuo kako su na stazi Spa male razlike u softveru i načinu na koji su motori funkcionirali stvarale velike razlike u vremenu po krugu.

"Na kraju je samo devet stotinki sekunde razdvajalo četiri pozicije, a za nekoliko vozača je bilo definitivno više od tih devet stotinki, bez ičega što su oni mogli kontrolirati", rekao je, aludirajući na to da poredak ponekad više ovisi o algoritmu nego o vještini vozača.

Iako očekuje da će na stazama s kraćim pravcima, poput Hungaroringa, problemi biti manje izraženi, Piastri vjeruje da će ovaj izazov ostati ključni faktor sve dok su aktualna pravila na snazi. Vozači se nadaju da će proizvođači s vremenom bolje razumjeti sustave i optimizirati kod, no čini se da će se era u kojoj vozači nisu potpuni gospodari svojih bolida nastaviti.