Hadjar o odličnoj sezoni: Da budem iskren nisam iznenađen, a Max je na utrci na drugoj razini

Nismo još došli do ljetne pauze u Formuli 1, no mnogi timovi još uvijek nisu potvrdili sve vozače za sljedeću sezonu. No, jedan koji zasigurno ne treba strahovati za svoje mjesto je Isack Hadjar. Nekoliko godina zaredom Red Bull je imao pravo malo prokletstvo drugog sjedala na kojem su se u kratkom roku počeli izmijenjivati vozači. Nakon velikog pada tijekom 2024. sezone momčad je napustio Sergio Perez, a zatim se Liam Lawson i Yuki Tsunoda nisu dugo zadržali. Neki su čak upozoravali da je mladom i iznimno perspektivnom Isacku Hadjaru preranog da iz Racing Bullsa prijeđe u Red Bull već za ovu sezonu.

To se na kraju doista i dogodilo, ali Hadjar nije podlegao pritisku. Dapače, počeo je redovito skupljati bodove za Red Bull i izazivati nedodirljivog Maxa Verstappena na treninzima i kvalifikacijama. Iako, je na dan utrke Max i dalje moćan pa se to baš mora dogoditi neko problem da bi Hadjar i u utrci bio ispred Maxa... Slijedi nam Velika nagrada Mađarske, a uoči utrke pred novinare je došao i Isack Hadjar koji je govorio o svom iskustvu u prvoj sezoni Red Bulla. Hadjar je govorio s kakvim se pritiskom nosio dolaskom u momčad Maxa Verstappena. Oscar Piastri iz McLarena nada se poboljšanju performansi uz nove nadogradnje, dok se Ollie Bearman bori s padom forme svoje momčadi.

Foto: Reuters/Pixsell

Hadjar ove sezone pokazuje iznimnu dosljednost, no priznaje da dolazak u momčad uz dominantnog svjetskog prvaka Maxa Verstappena nije bio nimalo lak. Na konferenciji za medije uoči utrke na Hungaroringu, Hadjar je otvoreno progovorio o izazovima i sumnjama s kojima se suočio. Poznato je da su se brojni vozači prije njega mučili u sjeni nizozemskog asa, a novinare je zanimalo je li ga ta činjenica opterećivala. Hadjar je potvrdio da je bio svjestan povijesti i pritiska koji nosi drugo sjedalo u Red Bullu.

"Očito je da dođete svjesni onoga što se događalo prije. Definitivno sam imao nekoliko sumnji jer je to neosporno. Max je sjajan", priznao je Hadjar, dodajući da je osjećao određenu dozu pritiska. Ipak, unatoč početnim nesigurnostima, istaknuo je kako se sezona do sada razvija prema njegovim očekivanjima. Njegova serija od šest uzastopnih utrka u kojima je osvojao bodove dokazuje da se vrlo uspješno nosi s izazovima, što je veliki korak naprijed u odnosu na svoje prethodnike.

Na pitanje je li iznenadio samoga sebe svojim vožnjama, Hadjar je dao skroman, ali odlučan odgovor. "Zapravo, nisam se iznenadio ove godine, da budem iskren. Samo vozim. Definitivno sam na višoj razini nego lani, što je i normalno jer mi je ovo druga sezona i još uvijek nisam jako iskusan", objasnio je. Kao ključno područje za napredak istaknuo je učenje od timskog kolege, posebno u načinu na koji Verstappen upravlja utrkama. "Max je nevjerojatno impresivan kada dođe nedjelj, način na koji vozi utrku je na potpuno drugoj razini. To je ono na čemu se fokusiram i što želim poboljšati."

Foto: Reuters/Pixsell

Dok se Hadjar uspješno bori i puno više izaziva momčadskog kolegu Verstappena za razliku od prošlih Maxovih suvozača posljednjih nekoliko godina, neki vozači suočavaju se s tehničkim izazovima i padom performansi. Oscar Piastri iz McLarena otkrio je da momčad u Mađarsku donosi nove nadogradnje bolida u nadi da će postati konkurentniji. Zanimljivo, na pitanje je li isprobao nove dijelove na simulatoru, Piastri je iskreno odgovorio: "Zapravo se ne mogu sjetiti jesam li ih koristio na simulatoru. Trebali bi biti brži. To je sve što me zanima." S optimizmom je dodao kako McLaren ima dobru povijest s nadogradnjama koje se dobro prenose sa simulatora na stazu.

S druge strane, sezona za Ollieja Bearmana i njegovu momčad Haas pretvorila se u pravu borbu za opstanak u sredini poretka. Nakon iznenađujuće snažnog početka sezone, kada su se, kako kaže, "borili s Red Bullom u prvih nekoliko utrka", uslijedio je značajan pad. "Nismo osvojili bodove kao momčad još od Kanade, gdje smo uveli posljednji paket nadogradnji. Nažalost, on nije donio performanse koje je naša konkurencija uspjela pronaći", rekao je Bearman, spominjući napredak momčadi poput Alpinea. Frustracija je očita, jer kako kaže, "kada je tvoj maksimum P14, P13 ili P12, sve to počinje biti pomalo zamorno".

Bearman je svjestan da momčadi nedostaje performansi u cijelom paketu, te da se ne mogu skrivati iza eventualnih nedostataka pogonske jedinice, s obzirom na to da Ferrari s istim motorom postiže odlične rezultate. Momčad sada s nestrpljenjem iščekuje nove dijelove koji bi trebali stići uskoro i omogućiti im da se vrate u borbu za bodove. Do tada, vozačima preostaje izvući maksimum iz postojećeg paketa i nadati se da će drugi dio sezone donijeti bolje rezultate.