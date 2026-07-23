Duplantis spreman za Europsko prvenstvo nakon zabrinjavajuće ozljede u Londonu

Švedska atletska zvijezda Armand 'Mondo' Duplantis nije teže ozlijeđen i natjecat će se na Europskom prvenstvu idući mjesec u Birminghamu, objavio je njegov agent.

Duplantis se ozlijedio na nedavnom mitingu Dijamantne lige u Londonu kada je zbog problema s lijevim bedrom odustao nakon što je preskočio 5.95 metara.

"Nema znakova ozljede nakon stručnog pregleda koji je uključivao i magnetsku rezonancu," rekao je njegov agent Daniel Wessfeldt za AFP.

"Uz lagani trening i dovoljnu terapiju trebao bi biti potpuno spreman u roku od 10 dana. Njegov planirani natjecateljski program ostaje čvrst. Sljedeće je Europsko prvenstvo u Birminghamu," dodao je.

Dvostruki olimpijski i trostruki svjetski prvak oborio je svjetski rekord 15 puta, prvi put još 2020. preskočivši 6.17 m. Njegov posljednji rekord bio je 6.31 m u Švedskoj u ožujku.

Europsko prvenstvo održava se u engleskom gradu Birminghamu od 10. do 16. kolovoza.