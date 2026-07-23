Imate li još uvijek ovaj mobitel? Vrijedi pravo bogatstvo, nemojte ga bacati

Ako mislite da stara elektronika, koja često godinama skuplja prašinu u ladicama ili ormarima, ne može vrijediti pravo malo bogatstvo, varate se. Dokazuje to slučaj iznimno rijetkog, tvornički zapakiranog primjerka prvog iPhonea, koji je na aukciji kuće LCG Auctions prodan za više od 185.000 eura. Pri prodaji starih pametnih telefona najvažniji su model uređaja i stanje u kojem je sačuvan. Dok većina mobitela s vremenom gubi vrijednost, pojedini rijetki primjerci među kolekcionarima postižu iznose višestruko veće od svoje početne cijene.

Jedan od najboljih primjera je originalni Appleov iPhone iz 2007., koji je privukao veliku pozornost kolekcionara diljem svijeta. Riječ je o modelu s 8 GB memorije koji je u vrijeme predstavljanja stajao 599 dolara. Međutim, ovaj primjerak nikada nije korišten niti izvađen iz originalnog pakiranja.

Priča o tome kako je ostao netaknut gotovo je jednako zanimljiva kao i njegova današnja vrijednost. Amerikanka Karen Green dobila ga je na dar od prijatelja, ali ga nije mogla koristiti jer tadašnji iPhone nije bio kompatibilan s mrežom njezina operatera Verizon. Umjesto da ga otvori, spremila ga je u ormar, gdje je ostao godinama.

Naposljetku ga je odlučila ponuditi na aukciji, a pokazalo se da je višegodišnje čuvanje bilo itekako isplativo. Uređaj je prodan za više od 185.000 eura. "Očekivali smo veliko zanimanje i žestoko nadmetanje za ovaj predmet i nismo se razočarali", izjavio je Mark Montero, osnivač aukcijske kuće LCG Auctions.

Stari mobilni telefoni na specijaliziranim aukcijama i internetskim platformama sve češće postižu vrlo visoke cijene, osobito kada je riječ o rijetkim modelima koji su ostali u izvornom stanju. Vrijednost pritom ponajprije određuju očuvanost, rijetkost, originalno pakiranje i povijesna važnost uređaja. Primjer prvog iPhonea pokazuje da uređaj koji je nekada stajao nekoliko stotina dolara desetljećima poslije može postati vrijedan kolekcionarski predmet. Zato možda ipak nije loše dobro provjeriti što se krije u starim ladicama i kutijama prije nego što završi u elektroničkom otpadu.