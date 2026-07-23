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TAJNA BESPRIJEKORNE LINIJE

Slavna glumica u 53. godini plijeni izgledom! Otkrila je tajnu, ovo je važnije od svih krema i treninga

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 21:00
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Penelope Cruz čvrsto se protivi estetskim zahvatima i želi prirodno prihvatiti starenje. "Kad budem imala 80, želim se pogledati u ogledalo i vidjeti osamdesetogodišnju ženu. Moja baka imala je mnogo bora i svaka je pričala priču", rekla je

Španjolska glumica Penelope Cruz, koja i u 53. godini plijeni pažnju besprijekornim izgledom, svoju ljepotu ne duguje čarobnom eliksiru, već kombinaciji discipline, zdravih navika i pozitivnog stava prema starenju. Kako prenosi Daily Mail, ključ svega je mediteranska prehrana bogata organskim voćem, povrćem, nemasnim proteinima i cjelovitim žitaricama.

Iz jelovnika je izbacila mliječne proizvode, šećer i gluten. Dan započinje jajima, voćem ili tostom od pira, a večera je često rezervirana za losos ili piletinu s kvinojom i velikom salatom. Gazpacho joj je jedno od omiljenih jela, a tijekom dana pije goleme količine vode te do dvije šalice organske kave s bademovim mlijekom.

A premiere for the film “The Invite” in Los Angeles
Cast member Penelope Cruz attends a premiere for the film “The Invite” in Los Angeles, California, U.S., June 24, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glumica, koja je 17 godina trenirala balet, i danas njeguje aktivan stil. Tri do četiri puta tjedno odrađuje treninge snage i kardio, no najveću promjenu duguje Bikram yogi. "Potpuno mi je promijenila tijelo. Tijekom cijelog treninga doslovno ste mokri od znoja, ali osjećaj nakon toga je fantastičan", izjavila je. Ta joj je praksa, kako tvrdi, donijela nevjerojatnu razinu energije i vitalnosti.

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Njezina beauty rutina iznenađujuće je jednostavna, a temelje je naučila još kao djevojčica u majčinu kozmetičkom salonu. Kožu uvijek temeljito čisti, osobito prije spavanja, i redovito koristi hidratantne kreme i serume. Ne izlazi iz kuće bez zaštitnog faktora, a povremeno prakticira suho četkanje tijela radi poticanja cirkulacije. Iako se davno odrekla pušenja i alkohola, pjegice, koje su njezin zaštitni znak, nikada ne skriva.

Ipak, Cruz vjeruje da prava tajna nema veze s vanjštinom. Redovito prakticira transcendentalnu meditaciju i pazi na kvalitetan san. Čvrsto se protivi estetskim zahvatima i želi prirodno prihvatiti starenje. "Kad budem imala 80, želim se pogledati u ogledalo i vidjeti osamdesetogodišnju ženu. Moja baka imala je mnogo bora i svaka je pričala priču", rekla je. Prava ljepota, zaključuje, dolazi kada je žena smirena, opuštena i zahvalna.

Penélope Cruz o hororu na setu: 'Liječnici su sumnjali na aneurizmu, mislila sam da ću umrijeti'
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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Penelope Cruz glumica showbiz

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