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NOVI VAL

VIDEO Pogledajte buktinju nakon udara na 'ruski Amazon': Dronovi tijekom noći napali više objekata

Foto: Screenshot/X
Autor
Dora Taslak
24.07.2026.
u 06:43
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da logistički centri podržavaju rusku vojsku

Ukrajina je tijekom noći izvela novi val napada dronovima, a među metama su se ponovno našli logistički centri najvećeg ruskog online trgovca Wildberriesa, poznatog i kao "ruski Amazon". Kako navodi Kyiv Independent, napadnuti su objekti u Sankt Peterburgu i Tveru, kao i na okupiranom Krimu.

U Sankt Peterburgu je, nakon udara na Wildberries, buknuo veliki požar te se gusti crni dim nadvio nad grad. Rodni grad ruskog predsjednika Vladimira Putina rijetko je ranije bio meta ukrajinskih napada, no napredak dronova omogućio je učinkovitije prodiranje kroz njegovu protuzračnu obranu. Guverner Sankt Peterburga, Aleksandar Beglov, potvrdio je napad dronom na grad, dok su glasnogovornici Wildberriesa rekli da su dva logistička centra tvrtke u Sankt Peterburgu priprevremno obustavila rad. 

Ranije tijekom noći, napadnut je i objekt tvrtke u Simferopolju. Navodno je riječ o skladišnom kompleksu koje služi kao glavno logističko središte za okupirani Krimski poluotok. Glasnogovornici su potvrdili da je jedno od njihovih tamošnjih skladišta pogođeno, no nisu dali više informacija o opsegu štete. Potom su se pojavile snimke koje prikazuju i požar u objektu u gradu Tveru. Wildberries je, uz noćašnje, pretrpio niz drugih ukrajinskih napada u posljednjem tjednu. 

Nakon udara 18. srpnja na skladište, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da logistički centri podržavaju rusku vojsku. "To su ruski logistički objekti, posebno skladišta koja se koriste za opskrbu ratnim materijalom: navigacijska oprema, komponente za proizvodnju dronova i druge zalihe za rusku vojsku“, rekao je. Naime, Wildberriesstranici nudi raznu vojnu opremu, uključujući komponente za dronove i pancirne prsluke.
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Ključne riječi
Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

Komentara 5

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Avatar Moloh
Moloh
07:13 24.07.2026.

Lepa sela lepo gore.

Avatar Marathon
Marathon
07:07 24.07.2026.

A sutra će opet biti kme, kme i traženje hitne sjednice Vijeća sigurnosti.

Avatar nekakav
nekakav
06:58 24.07.2026.

gori i nešto po ukrajini, al vi o tome šutite. ukrajinci se povlače skoro po čitavom frontu, to je trend koji ne mogu promijeniti. sad šalju rezerve tu, pa tamo, popunjavaju rupe na jednom dijelu, a na drugom popuste. nestašice goriva su sad već i u ukrajini vidljive, mada oni imaju problema 5 godina, privikli se prilagodili. mediji ne komentiraju da su rusi onesposobili plinsku stanicu kod sumija, radi čega i kad bi eu htjela više plina od rusije neće moći. što znači da rusi eu ostavljaju i fizički bez šanse za plin, da perspektivu vide na istoku, kina, indija, pakistan, to su tržišta koja su gladna energije. ne komentirate da nijemci danas plin plaćaju skoro 5 puta skuplje nego prije ruskog napada na ukrajinu.... ovo što ukrajinci rade su potezi očajnika, medijski je efektno, ali suštinski ne utječe na rat.

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