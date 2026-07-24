VIDEO Pogledajte buktinju nakon udara na 'ruski Amazon': Dronovi tijekom noći napali više objekata

Ukrajina je tijekom noći izvela novi val napada dronovima, a među metama su se ponovno našli logistički centri najvećeg ruskog online trgovca Wildberriesa, poznatog i kao "ruski Amazon". Kako navodi Kyiv Independent, napadnuti su objekti u Sankt Peterburgu i Tveru, kao i na okupiranom Krimu.

U Sankt Peterburgu je, nakon udara na Wildberries, buknuo veliki požar te se gusti crni dim nadvio nad grad. Rodni grad ruskog predsjednika Vladimira Putina rijetko je ranije bio meta ukrajinskih napada, no napredak dronova omogućio je učinkovitije prodiranje kroz njegovu protuzračnu obranu. Guverner Sankt Peterburga, Aleksandar Beglov, potvrdio je napad dronom na grad, dok su glasnogovornici Wildberriesa rekli da su dva logistička centra tvrtke u Sankt Peterburgu priprevremno obustavila rad.

Ranije tijekom noći, napadnut je i objekt tvrtke u Simferopolju. Navodno je riječ o skladišnom kompleksu koje služi kao glavno logističko središte za okupirani Krimski poluotok. Glasnogovornici su potvrdili da je jedno od njihovih tamošnjih skladišta pogođeno, no nisu dali više informacija o opsegu štete. Potom su se pojavile snimke koje prikazuju i požar u objektu u gradu Tveru. Wildberries je, uz noćašnje, pretrpio niz drugih ukrajinskih napada u posljednjem tjednu.

Nakon udara 18. srpnja na skladište, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da logistički centri podržavaju rusku vojsku. "To su ruski logistički objekti, posebno skladišta koja se koriste za opskrbu ratnim materijalom: navigacijska oprema, komponente za proizvodnju dronova i druge zalihe za rusku vojsku“, rekao je. Naime, Wildberriesstranici nudi raznu vojnu opremu, uključujući komponente za dronove i pancirne prsluke.

Saint Petersburg. blueberries on fire! 🤣🔥 pic.twitter.com/PfpnHsqZcI — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 24, 2026