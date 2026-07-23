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UBRZAVANJE MILITARIZACIJE

Jedna je od najstrože čuvanih vojnih tajni Rusije, a sada cure detalji koji joj je krajnji cilj

Foto: Reuters/Screenshot/Ilustracija
1/2
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
23.07.2026.
u 22:53
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Dokumenti, kako tvrde otkrivaju nove pojedinosti o ruskom protusatelitskom raketnom sustavu Nudol, uključujući dosad neobjavljeni raketni projekt, ključne dobavljače, te kontinuiranu ovisnost o stranim materijalima

Ukrajinski medij UNITED24 Media objavio je ekskluzivnu istragu temeljenu na tajnim ruskim obrambenim dokumentima koje su dostavile Kibernetičke snage Oružanih snaga Ukrajine. Dokumenti, kako tvrde otkrivaju nove pojedinosti o ruskom protusatelitskom raketnom sustavu Nudol, uključujući dosad neobjavljeni raketni projekt, ključne dobavljače, te kontinuiranu ovisnost o stranim materijalima. Samo nekoliko mjeseci prije punog ruskog napada na Ukrajinu, stručnjaci na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) dobili su naredbu da se hitno vežu u svoje hitne letjelice. Rusija je uništila satelit Kosmos-1408 u orbiti blizu ISS-a, stvorivši više od 1.500 komada svemirskog otpada koji je godinama predstavljao opasnost za postaju i druge letjelice.To je bio prvi uspješni test ruskog Nudol. Iako su ruske snage prethodno izvele barem devet lansiranja, ovo je bilo prvo koje je uspješno uništilo cilj u svemiru.

Nudol je proturaketni i protusatelitski sustav koji razvija ruski obrambeni konglomerat Almaz-Antey. Opremljen je brzim raketama na kruto gorivo koje ciljeve mogu uništiti kinetičkim udarom ili, potencijalno, konvencionalnom bojevom glavom. Ruski mediji ga nazivaju jednom od najstrože čuvanih vojnih tajni i otvoreno prijete njegovom uporabom protiv Starlink satelita tvrtke SpaceX.

Povijest Nudola seže još u sovjetsko doba, kada je odobrena modernizacija sustava A-135 Amur za obranu Moskve od nuklearnog udara. Modernizacija je dobila oznaku A-235 . Radovi su nastavljeni početkom 2000-ih, a ruski mediji često povezuju A-235 s Nudolom. Međutim, dokumenti pokazuju da je Nudol mobilni sustav na kotačima, dok je A-235 zamišljen kao fiksni sustav s više slojeva raketa. Ključni elementi Nudola su kompleks 14Ts033, raketa 14A042 na lanseru i transportno vozilo na šasiji MZKT iz Bjelorusije.

Raketa 14A042 razvijena je prema vladinim ugovorima iz 2009. i 2015. Do 2023. proizvedeno je 15 prototipova, a isporuka dodatnih 12 raketa planirana je do studenoga 2026. godine. Od rujna 2023. glavni razvoj i proizvodnju vodi Novator Design Bureau, jedna od vodećih ruskih raketnih tvrtki i podružnica Almaz-Anteya (poznata i po sudjelovanju u proizvodnji krstarećih raketa Iskander-K).

Najveće otkriće dokumenata jest da Novator istovremeno razvija i drugu raketu – 102A6 – namijenjenu sustavu 103T6.  Projekt 103T6 vodi se pod kodnim nazivom 103T6-Novator (ugovor od 1. prosinca 2021.). Dokumenti prvi put spominju i projektno ime Svyatogor. U internim zapisima Nudol se klasificira kao mobilni protusatelitski udarni sustav, dok se Svyatogor opisuje kao višenamjenski raketni sustav ili sustav proturaketne obrane.

U proizvodnji sudjeluju brojne ruske tvrtke: JSC PO Sever, PJSC NPO Iskra, JSC NIIPM, Federalno državno poduzeće Permski prašni zavod, JSC Kazan Design Bureau Soyuz, JSC NPP Krasnoznamenets, JSC Avangard, JSC Signal Design Bureau, JSC Tri-D, JSC Precision Engineering Design Bureau (Nudelman) te JSC Tikhomirov Scientific Research Institute.

Unatoč sankcijama, Rusija i dalje ovisi o stranim materijalima. Dokumenti potvrđuju uporabu materijala švicarske tvrtke Cerdia (bivši francuski Rhodia Acetow), i materijala kineske proizvodnje.

Dokumenti jasno pokazuju da Rusija nastavlja intenzivno ulagati u tehnologije za militarizaciju svemira. Sustav Nudol (i njegov paralelni projekt Svyatogor) predstavlja prijetnju ne samo vojnim satelitima, već i civilnim svemirskim letjelicama diljem svijeta, uključujući one partnera Ukrajine. Istodobno, ruski proizvođači i dalje dobivaju strane sirovine, a neke ključne tvrtke (poput Tri-D i Raduga Synthese) još nisu pod međunarodnim sankcijama.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija

Komentara 2

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ST
stomiovotreba
23:24 23.07.2026.

Kažu Ukri?

AL
alojzvodic
23:16 23.07.2026.

Točnije, onaj koji ste opisali u unosu postoji samo na papiru, dok je potpuno drugačiji kinesko-ruski sustav stvarnost.

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