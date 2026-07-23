Jedna je od najstrože čuvanih vojnih tajni Rusije, a sada cure detalji koji joj je krajnji cilj

Ukrajinski medij UNITED24 Media objavio je ekskluzivnu istragu temeljenu na tajnim ruskim obrambenim dokumentima koje su dostavile Kibernetičke snage Oružanih snaga Ukrajine. Dokumenti, kako tvrde otkrivaju nove pojedinosti o ruskom protusatelitskom raketnom sustavu Nudol, uključujući dosad neobjavljeni raketni projekt, ključne dobavljače, te kontinuiranu ovisnost o stranim materijalima. Samo nekoliko mjeseci prije punog ruskog napada na Ukrajinu, stručnjaci na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) dobili su naredbu da se hitno vežu u svoje hitne letjelice. Rusija je uništila satelit Kosmos-1408 u orbiti blizu ISS-a, stvorivši više od 1.500 komada svemirskog otpada koji je godinama predstavljao opasnost za postaju i druge letjelice.To je bio prvi uspješni test ruskog Nudol. Iako su ruske snage prethodno izvele barem devet lansiranja, ovo je bilo prvo koje je uspješno uništilo cilj u svemiru.

Nudol je proturaketni i protusatelitski sustav koji razvija ruski obrambeni konglomerat Almaz-Antey. Opremljen je brzim raketama na kruto gorivo koje ciljeve mogu uništiti kinetičkim udarom ili, potencijalno, konvencionalnom bojevom glavom. Ruski mediji ga nazivaju jednom od najstrože čuvanih vojnih tajni i otvoreno prijete njegovom uporabom protiv Starlink satelita tvrtke SpaceX.

Povijest Nudola seže još u sovjetsko doba, kada je odobrena modernizacija sustava A-135 Amur za obranu Moskve od nuklearnog udara. Modernizacija je dobila oznaku A-235 . Radovi su nastavljeni početkom 2000-ih, a ruski mediji često povezuju A-235 s Nudolom. Međutim, dokumenti pokazuju da je Nudol mobilni sustav na kotačima, dok je A-235 zamišljen kao fiksni sustav s više slojeva raketa. Ključni elementi Nudola su kompleks 14Ts033, raketa 14A042 na lanseru i transportno vozilo na šasiji MZKT iz Bjelorusije.

Raketa 14A042 razvijena je prema vladinim ugovorima iz 2009. i 2015. Do 2023. proizvedeno je 15 prototipova, a isporuka dodatnih 12 raketa planirana je do studenoga 2026. godine. Od rujna 2023. glavni razvoj i proizvodnju vodi Novator Design Bureau, jedna od vodećih ruskih raketnih tvrtki i podružnica Almaz-Anteya (poznata i po sudjelovanju u proizvodnji krstarećih raketa Iskander-K).

Najveće otkriće dokumenata jest da Novator istovremeno razvija i drugu raketu – 102A6 – namijenjenu sustavu 103T6. Projekt 103T6 vodi se pod kodnim nazivom 103T6-Novator (ugovor od 1. prosinca 2021.). Dokumenti prvi put spominju i projektno ime Svyatogor. U internim zapisima Nudol se klasificira kao mobilni protusatelitski udarni sustav, dok se Svyatogor opisuje kao višenamjenski raketni sustav ili sustav proturaketne obrane.

U proizvodnji sudjeluju brojne ruske tvrtke: JSC PO Sever, PJSC NPO Iskra, JSC NIIPM, Federalno državno poduzeće Permski prašni zavod, JSC Kazan Design Bureau Soyuz, JSC NPP Krasnoznamenets, JSC Avangard, JSC Signal Design Bureau, JSC Tri-D, JSC Precision Engineering Design Bureau (Nudelman) te JSC Tikhomirov Scientific Research Institute.

Unatoč sankcijama, Rusija i dalje ovisi o stranim materijalima. Dokumenti potvrđuju uporabu materijala švicarske tvrtke Cerdia (bivši francuski Rhodia Acetow), i materijala kineske proizvodnje.

Dokumenti jasno pokazuju da Rusija nastavlja intenzivno ulagati u tehnologije za militarizaciju svemira. Sustav Nudol (i njegov paralelni projekt Svyatogor) predstavlja prijetnju ne samo vojnim satelitima, već i civilnim svemirskim letjelicama diljem svijeta, uključujući one partnera Ukrajine. Istodobno, ruski proizvođači i dalje dobivaju strane sirovine, a neke ključne tvrtke (poput Tri-D i Raduga Synthese) još nisu pod međunarodnim sankcijama.