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POTPUNO ISKRENO

Naša influencerica otkrila detalje o svojoj transformaciji: 'Masnoću s trbuha prebacila sam u grudi'

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 07:00
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Njezin put do zdravog tijela i uma bio je puno kompleksniji i zahtjevniji. Otvoreno je progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s poremećajima u prehrani, uključujući kompulzivno prejedanje (BED) i njegove suprotnosti. Objasnila je kako je promijenila svoj mentalni sklop, pretvarajući vježbanje iz kazne u terapiju i prijeko potreban oblik brige o sebi

Mirta Miler, jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica s publikom koja broji gotovo 19 milijuna na TikToku i dva milijuna na Instagramu, odlučila je prekinuti šutnju i sa svojim pratiteljima podijeliti sve detalje svoje tjelesne transformacije. U videu u popularnom stilu "Spremi se sa mnom", dok je vješto nanosila šminku, Mirta je odgovorila na neprestana pitanja o tome kako je postigla svoju zavidnu figuru, no njezin odgovor bio je daleko od očekivanog.

Osim što je podijelila svoj režim prehrane i vježbanja, Miler je priznala da je ključan dio njezine promjene bila i estetska operacija kojoj se podvrgnula prije tri godine. "Napravila sam transfer masnoće. Uzeli su mi salo s trbuha i prebacili ga u grudi", iskreno je rekla u videu, dodajući kako želi biti potpuno transparentna i ne stvarati nerealna očekivanja. Ovaj zahvat, poznat i kao fat grafting, uključuje liposukciju masnog tkiva s jednog dijela tijela i njegovo ponovno ubrizgavanje u drugi dio kako bi se dodao volumen.

Naša influencerica otkrila detalje o svojoj transformaciji: 'Masnoću s trbuha prebacila sam u grudi'
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Priznanje je izazvalo lavinu reakcija, a komentari su se ubrzo ispunili pitanjima. Pratitelje je zanimalo sve - od toga kakav je osjećaj imati implantate od vlastite masnoće, smanjuju li se grudi intenzivnim vježbanjem, do toga koliko je zahvat dugotrajan. "Možeš li nam reći više o oporavku?" i "Ostaje li masnoća ili nestane s gubitkom kilograma?" samo su neka od pitanja koja pokazuju znatiželju publike. Mnogi su joj zahvalili na iskrenosti, ističući kako je osvježavajuće vidjeti utjecajnu osobu koja ne skriva estetske zahvate. "Hvala ti što si tako realna i transparentna o ovoj temi", glasio je jedan od komentara podrške.

Miler, prominentna ličnost s društvenih mreža koja je nedavno objavila i zaruke, naglasila je da operacija sama po sebi nije čarobno rješenje. Njezin put do zdravog tijela i uma bio je puno kompleksniji i zahtjevniji. Otvoreno je progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s poremećajima u prehrani, uključujući kompulzivno prejedanje (BED) i njegove suprotnosti. Objasnila je kako je promijenila svoj mentalni sklop, pretvarajući vježbanje iz kazne u terapiju i prijeko potreban oblik brige o sebi.

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Danas se pridržava takozvanog "80/20" pravila u prehrani, što znači da se 80 posto vremena hrani zdravo i nutritivno bogatim namirnicama, dok si preostalih 20 posto dopušta opuštanje i uživanje u manje zdravoj hrani bez osjećaja krivnje. Njezin pristup odražava širi trend transparentnosti na društvenim mrežama, gdje javne osobe sve otvorenije govore o estetskim zahvatima i mentalnom zdravlju, čime se potiče otvoreniji dijalog i postavljaju realnija očekivanja. "Stvaranje prostora za razgovor o iskustvima s poremećajima u prehrani dok ste u procesu vježbanja je osvježavajuće. Mnogi u fitness sferi ne žele priznati da je to ogroman problem", pohvalila ju je jedna pratiteljica.

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Ključne riječi
Mirta Miler izgled transformacija operacija showbiz

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