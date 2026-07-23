Primorac poslao oštru poruku suparniku nakon uhićenja Šegote: 'Varvodiću, ne podcjenjujte integritet Skupštine HOO-a'

Današnji događaji u Hrvatskom olimpijskom odboru nedvojbeno potvrđuju da pravna država funkcionira te u potpunosti podržavam rad i postupanje svih nadležnih institucija. Nitko ne smije biti iznad zakona, a svatko tko je počinio nezakonite radnje

za njih mora snositi punu odgovornost.



Upravo zbog toga moj Program danas je aktualniji nego ikada. Jasno sam istaknuo da će temeljni kriteriji za svaku osobu koja bude surađivala sa mnom biti stručnost, integritet i osobni ugled. Jednako tako, smatram da osobe koje obnašaju odgovorne dužnosti u hrvatskom sportu ne smiju biti pravomoćno osuđene za kaznena djela niti se protiv njih smije voditi kazneni postupak. Također, svojim djelovanjem ne smiju dovoditi u pitanje zakonitost, vjerodostojnost, ugled i profesionalne standarde hrvatskog sporta niti se ogriješiti o etička načela olimpijskog pokreta.

Uhićen Damir Šegota, direktor HOO-a i supruga mu. Njega sumnjiče za mito i pranje novca, nju za pranje novca Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Hrvatski sport ostvaruje zapažene rezultate i na to svi možemo biti ponosni. Međutim, uspjesi sportaša ne smiju biti zasjenjeni postupcima pojedinaca koji svojim djelovanjem narušavaju povjerenje javnosti. Upravo u tome prepoznajem smisao koncepta „clean start” – stvaranja transparentnog, odgovornog i vjerodostojnog sustava u kojem će povjerenje, stručnost i integritet biti temelj svakog djelovanja. Za takvo ću se okruženje snažno i dosljedno zalagati.

S velikim sam iznenađenjem pročitao i pismo Josipa Varvodića. Naime, u njemu se unaprijed iznose zaključci, optužbe i presude, bez poznavanja svih relevantnih činjenica i bez poštovanja temeljnih načela pravne države. Dodatno zabrinjava poziv na uspostavljanje nekakvih novih pravila u završnici izbornog procesa, kao da ne postoje Zakon o sportu, Statut Hrvatskog olimpijskog odbora i drugi akti koji jasno uređuju izborni postupak.

Nikada do sada u hrvatskoj povijesti nije se sport ili ozbiljni izazovi u sportu o kojima svjedočimo pokušali iskoristiti za političko pozicioniranje ili utjecanje na izbore. To je duboko moralno, sportski neetično. Ono što posebno zabrinjava jest snažan pritisak na predstavnike u Skupštini HOO-a. Obraćajući im se na način koji implicira da sami nisu sposobni donijeti odgovorne i moralne odluke, podcjenjuju se njihovo iskustvo, integritet i sposobnost razlikovanja ispravnog od pogrešnog. Predstavnici u Skupštini HOO-a imaju puno pravo samostalno procijeniti programe kandidata i donijeti odluku u najboljem interesu hrvatskog sporta. Josipe Varvodiću, ostavite najljepše molim predstavnike u Skupštini HOO-a na miru.

Posebno me zabrinjava jedna druga činjenica vezana uz Varvodića i njegov izborni stožer. Naime cijela hrvatska javnost zna da u kadrovskoj politici HOO-a godinama participiraju osobe koje danas podupiru Varvodića i javno i tajno. Zanimljivo je da je Varvodić od svih njih oprao ruke brzinom svjetlosti. Sapienti sat. Stoga, on je zadnji koji smije i može moralizirati. Istodobno, on pokušava stvoriti kolektivnu odgovornosti svih zaposlenika u HOO-u, unaprijed optužujući ih za kriminal, što nitko nema pravo i što je u najmanju ruku nemoralno. S druge strane, ne postoji ni jedna osoba zaposlena u HOO-u za čije sam zapošljavanje ikada bio odgovoran ili u njemu sudjelovao.



Moj interes nije stvaranje podjela, nego izgradnja modernog, transparentnog i uspješnog Hrvatskog olimpijskog odbora koji će služiti sportašima, sportskim savezima i hrvatskom sportu u cjelini. Upravo zato vjerujem da su odgovornost, zakonitost i integritet jedini put prema jačanju povjerenja u hrvatski sport. Stoga očekujem da navedeni direktor HOO-a sam podnese ostavku na dužnost koju obnaša. U suprotnom, po mom dolasku na čelo HOO-a bit će razriješen dužnosti, kao i svaka osoba za koju se utvrdi da je svojim postupanjem prekršila zakon ili narušila integritet institucije.