Ovo je grandiozna pobjeda Hajduka, a jedan čovjek utišao je sve kritičare na Poljudu

Kada pobijedite momčad koja se ispred vas nalazi gotovo stotinu mjesta na Uefinoj ljestvici koeficijenata, to se ne može smatrati ničim drugim već velikom, grandioznom pobjedom. Hajduk (174. na Uefinoj ljestvici) je u prvom dvoboju drugog pretkola Europske lige na svojem Poljudu pred više od 27 tisuća gledatelja svladao ciparski Pafos (78. na Uefinoj ljestvici). Odličan je to rezultat na kojeg svi u Splitu trebaju biti ponosni.

Gosti iz Cipra su s obzirom na kadar i recentnu reputaciju, posebice u europskim natjecanjima, ipak imao status favorita u ovom okršaju. Podsjetimo, Pafos je prošle sezone uzeo čak devet bodova u glavnoj fazi Lige prvaka te samo zbog gol-razlike ostao bez nokaut faze. Pokazali su Ciprani zube velikim momčadima, primjerice pobjedom nad Villarrealom ili remijem protiv Monaca. Ipak, Hajduk se potrudio za to da nova europska sezona, barem u početku, ne izgleda ni približno dobro za Ciprane kao što je bila prošla.

Zanimljivo, ovo je bio prvi dvoboj Hajduka protiv nekog ciparskog kluba, a i prvi dvoboj Pafosa nakon nekog hrvatskog kluba, tako da je Hajduk sada na sto posto protiv Ciprana, a Pafos na nula posto uspješnosti protiv Hrvata. Dodajmo još i to da su za Pafos susret počela dva bivša Dinamova nogometaša, bosanskohercegovački veznjak Ivan Šunjić i marokanski stoper Sammy Mmaee, a u obrani je bio i legendarni Brazilac David Luiz.

Uzevši u obzir da je Hajdukov europski omjer znatno bolji kod kuće nego li u gostima (kod kuće 71 pobjeda od 114 utakmica, u gostima 28 pobjeda od 116 utakmica) bilo je očekivano da će se zalog za ovaj dvomeč primarno tražiti na Poljudu. Bijeli ipak nisu upisali gostujuću pobjedu u Europi čak 2137 dana, pa su bili svjesni da je ovo taj okršaj u kojem treba ići maksimalno po golove. Ta se razlika očitovala i u ovoj sezoni. Hajduk je na Poljudu protiv Žiline bio dominantan i slavio 2:0, a u gostima ipak bio blijed te izgubio 1:2. Nije onda ni čudo da je početna postava bila ista kao i u prvoj utakmici sezone, i dalje bez Marka Livaje u početnih 11.

Hajduk je bio kvalitetnija momčad i momčad koja je imala znatno veću inicijativu, a posebno se ističe agresivnost splitske momčadi koja je na ovom dvoboju upisala 21 prekršaj. Pafos se snažno povukao, gotovo pa i nije imao presing, te je čekao svoje prilike iz kontranapada preko brzih Brazilaca Jaje, Biela i Lelea, svojih najopasnijih igrača koji su ponekada stvarali male, ali ne značajne probleme Hajduku. Momčad Gonzala Garcije je imala vrlo efektivan način napadanja koji je vrlo često izgledao slično; jedno dodavanje kroz sredinu koje izbacuje dobar dio suparničkih igrača, slanje lopte na bok, a potom opasni prizemni centaršutevi u sredinu za napadače. Budući da krilni napadači Roko Brajković i Dario Melnjak sjajno ušli u ovu sezonu, nije iznenađenje da Hajduk upražnjava tu taktiku.

Ipak, jedini upitnik u toj taktici je bio napadač Michele Šego, koji u uvodu ove sezone fantastično radi za momčad i u presingu i u posjedu, ali jednostavno ga gol nije išao. Tako je Šego u prvom poluvremenu zamalo zakasnio na čak četiri različita centaršuta Hajduka. Kad na to sve nadodamo još i to da navijači Hajduka očajnički žele vidjeti Livaju na terenu, kritike prema Šegi su bile prilično glasne. Međutim, najbolji strijelac bijelih je sve te kritike razuvjerio u 56. minuti susreta čudesnim pogotkom. Šego je loptu stavio na rub 18 metara te iz slobodnog udarca pogodio preko živog zida, i to pod gredu. Suparnički vratar Majecki, koji je u Pafos stigao iz Monaca, je ostao skamenjen. Šegi se dodatni rad i trud ovime isplatio, jer ove sezone nakon svakog treninga ostaje na travnjaku vježbati slobodne udarce.

Pafos se nakon tog pogotka malo podignuo u pritisak, i tako ostavio dodatan prostor Hajduku, a bijeli su to sjajno iskoristili u 64. minuti susreta. Bila je to sjajna akcija Hajduka od vratara pa sve do suparničkog gola. Prvo se Pajaziti sjajno riješio čuvara u prvoj fazi napada nakon što je dobio loptu Silića, pa ju je odigrao prema desno, potom je Acapandie odlično povukao loptu, odigrao dupli pas, pobjegao na desnoj strani i ubacio u sredinu, a tamo se našao Dario Melnjak koji je sjajnim dodirom vanjskim dijelom kopačke preusmjerio loptu u malu mrežicu za 2:0 Hajduka. Bio je to Melnjaku prvi pogodak za Hajduk od ljeta 2023. godine te još jedan dokaz da se na ovoj novoj krilnoj poziciji originalni lijevi bek fantastično snalazi.

Tek nakon odlaska u deficit od dva pogotka Pafos je uspio napraviti nešto veći pritisak na Hajdukov gol i 'suziti obruč', no ni tu nije bilo prevelikih prigoda za gostujuću momčad. A i ono što su igrači ciparskog kluba stvorili, Hajdukovci su to zaustavili, bilo obranama čvrstog Tonija Silića, bilo blokovima iznimno koncentrirane zadnje linije. Hajduk tako čeka na uzvrat idućeg četvrtka koji će se igrati na stadionu Stelios Kyriakides u Pafosu od 20 sati. Ako Hajduk uspije proći ciparsku momčad, prvi put nakon čak devet godina bi ostvario prolazak dvije faze europskih pretkola u istoj sezoni.