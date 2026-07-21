Sinkovići se emotivno oprostili od velikana: "Jako ćeš nam nedostajati"

Preminuo je legendarni Olaf Tufte, norveški veslač koji je u samcu osvojio dva olimpijska zlata (u Ateni 2004. i Pekingu 2008.). Potvrdila je to njegova obitelj putem glasnogovornika Pera Eftanga.

U obiteljskoj izjavi stoji da je veslački velikan pronađen bez svijesti na obiteljskoj farmi. Osoblje hitne pomoći stiglo je na mjesto događaja gdje mu je pružena i prva pomoć koja ga je, tog časa, vratila u život. Nažalost, Tufte je preminuo sutradan, u bolnici u koju je bio dopremljen u teškom stanju.

Tijekom svoje 26-godišnje karijere, Tufte je osvojio četiri olimpijske medalje pa tako i dva zlata. Također je osvojio srebro u muškom dvojcu na pariću s Fredrikom Bekkenom u Sydneyu 2000. i broncu s Kjetilom Borchom u Riju 2016. Od svog olimpijskog debija u muškom četvercu u Atlanti 1996. do posljednjeg nastupa u muškom četvercu na pariće u Tokiju 2021., Tufte je postao prvi Norvežanin koji se natjecao na sedam Olimpijskih igara.

Norveški premijer Jonas Gahr Støre opisao je Tuftea kao jednu od vodećih sportskih veličina ove zemlje.

- Vrlo je tužno čuti za smrt Olafa Tuftea, čovjeka koji nam je kao naciji donio ogromnu sportsku radost. Bio je jedan od najistaknutijih norveških sportskih heroja, odlikovani ljetni olimpijac i jedan od najboljih veslača koje smo imali.

Svoju prvu seniorsku medalju osvojio je na Svjetskom prvenstvu 1999. godine, izborivši broncu. U Sydneyu 2000. godine, on i Bekken u dvojcu na pariće osvojili su srebro a kada se Bekken umirovio on se posvetio skifu.

U Ateni 2004. Tufte je pobijedio ispred Estonca Jürija Jaansona i Bugarina Iva Janakijeva i osvojio svoj prvi naslov. Četiri godine kasnije obranio je naslov u Pekingu a tada brži bio od Čeha Ondřeja Syneka i Novozelanđanina Mahéa Drysdalea, postavši nakon Nijemca Thomasa Langea prvi koji je obranio olimpijsku krunu u muškom samcu.

Ovog velikog veslača poznavali su i poštivali Valent i Martin Sinković koji su se od njega oprostili sljedećim riječima:

- Teško je riječima opisati što je Olaf značio našem sportu. Za sportski svijet je bio olimpijski prvak. Za nas je bio netko tko je spajao ljude, okupljao sportaše i pokazivao da se veličina mjeri s puno više mjerila od medalja. Imali smo sreću dijeliti olimpijski podij s njim i, što je najvažnije, poznavati ga kao prijatelja. Hvala ti na svemu, Olafe. Jako ćeš nam nedostajati.

Tufteov život bio je vezan uz Tufte Gård. Uz sve svoje teške treninge bavio se poljoprivredom. On i supruga Aina poznavali su se još iz srednje škole a vjenčali su se 2008. godine. Kasnije su zajedno vodili farmu, a Tufte je također radio kao vatrogasac i razvijao poslovni model koji je uključivao tvrtku za odjeću Tufte Wear. Čak i tijekom svojih posljednjih olimpijskih priprema s jednakom strašću je govorio o usjevima, o poslu na farmi i žetvi kao i o samoj utrci. Odmor mu nije bio prirodan, a aktivnost izvan čamca pomogla mu je da produži karijeru koja je trajala dugo nakon što se većina njegovih suvremenika umirovila.