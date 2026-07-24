VIDEO Najemotivniji trenutak jučerašnje utakmice: Navijači su već napuštali Poljud, a onda se ovo dogodilo

Nogometaši Hajduk slavili su u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige protiv neugodnog ciparskog Pafosa. Bijeli su na svom terenu slavili s 2:0 golovima Michelea Šege i Darija Melnjaka. Bila je to sjajna večer za navijače i za igrače i za navijače bijelih koji se nadaju kako će u Limassolu samo potvrditi prolazak u treće pretkolo.

Nakon utakmice, igrači su tišli pozdraviti navijače koji su ih nagradili pljeskom. Toorcida ie igračima pjevala "Niko kao Hajduk iz Splita", a onda se s istočne tribine čulo skandiranje "Ja te volim Hajduče" kojem se brzo se pridružio cijeli stadion. Igrači su navijačima odgovorili pljeskom i krenuli u svlačionicu.

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Teren je ostao prazan, a i preko 27 tisuća navijača koji su se sinoć našli na Poljudu krenuli su svojim kućama. Tada su se čuli prvi taktovi pjesme "Kada umrem umotan u bilo". Navijači koji su ostali na tribinama ponovno su zapjevali iz sveg glasa. Iako je Poljud bio na pola prazan pjesma je ponovno probudila Hajdukov stadion. Video emotivnog trenutka možete pogledati OVDJE.

Uzvratna utakmica Hajduka i Pafosa na rasporedu je u četvrtak 30. srpnja na Cipru.