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TOUR DE FRANCE

Carapazu etapa i skok na deseto mjesto ukupnog poretka

Tour de France - Stage 2 - Lauwin-Planque to Boulogne-sur-Mer
PAPON BERNARD/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.07.2026.
u 23:56
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Oko 3,5 km prije cilja Carapaz je iza sebe ostavio Švicarca Maura Schmida (Jayco-AlUla) i Amerikanca Mattea Jorgensona (Visma-Lease a Bike) i napravio 45 sekundi vremenske razlike u odnosu na ovaj dvojac koji je završio na drugom i trećem mjestu.

 Bivši pobjednik Gira d'Italia i olimpijski prvak u cestovnoj utrci Ekvadorac Richard Carapaz (EF-Education EasyPost) pobjednik je 18. etape (Voiron - Orcieres-Merlette, 185,2 km) ovogodišnjeg Tour de Francea, a do trijumfa je stigao odvojivši se iz skupine bjegunaca na zadnjem usponu.

Oko 3,5 km prije cilja Carapaz je iza sebe ostavio Švicarca Maura Schmida (Jayco-AlUla) i Amerikanca Mattea Jorgensona (Visma-Lease a Bike) i napravio 45 sekundi vremenske razlike u odnosu na ovaj dvojac koji je završio na drugom i trećem mjestu.

Ovo je za Carapaza druga etapna pobjeda u karijeri na Tour de Franceu i ukupno deveta na trotjednim Grand Tour utrkama, čime je postao najuspješniji južnoamerički biciklist u toj statističkoj kategoriji, ostavljajući iza sebe Kolumbijce Luisa Alberta Herreru i Naira Quintanu, koji imaju po osam pobjeda na tri najveće svjetske cestovne utrke.

Carapaz je 25. profesionalnom pobjedom u karijeri skočio na deseto mjesto u ukupnom poretku, jer je glavna skupina ciljem prošla sa zaostatkom od 4:35 minuta. Najbolji ekvadorski biciklist ne ugrožava vodećeg Slovenca Tadeja Pogačara (UAE Emirates-XRG), za kojim zaostaje 21 minutu.

Pogačar je u ovoj etapi ostao bez jednog od pomoćnika, Amerikanca Brandona McNultyja, koji je bio prisiljen odustati, ali je lakoćom kontrolirao sve konkurente koji su mu najbliži u borbi za žutu majicu. Tako je Belgijac Remco Evenenpoel (Red Bull - BORA-hansgrohe) ostao na 4:32 minute iza Pogačara, dok trećeplasirani, Pogačarov momčadski kolega Isaac del Toro zaostaje za 6:51 minuta.

No, zaoštrila se borba za točkastu majicu za najboljeg penjača. U tom poretku je Pogačar ostao na vrhu sa 70 bodova, ali mu se na samo bod približio Francuz Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) koji je ciljem današnje etape prošao kao četvrti, a etapni pobjednik Carapaz ima 63 boda. Sljedeće dvije etape nude pregršt mogućnosti za skupljanje bodova. 

Prije nedjeljnog dolaska u Pariz i borbe za etapnu pobjedu na Champs-Elyseesu, biciklisti će morati svladati još dvije iscrpljujuće alpske etape, obje s ciljem na glasovitom prijevoju Alpe d'Huez.

U petak će 19. etapa startati iz Gapa i nakon 127,9 km vožnje stići na 1850 metara nadmorske visine, do kojih će se popeti svladavanjem završnog uspona dužine 13,8 km s prosječnim nagibom od 8,1%.

No, to će biti samo zagrijavanje za 20. kraljevsku etapu dužine 170,9 km, koja će startati iz Le Bourg d'Oisansa pa usponom najviše kategorije preko prijevoja Croix de Fer na 2067 m nadomorske visine (24 km, 5,2% prosječnog nagiba), usponom prve kategorije preko prijevoja Telegraphe na 1566 m (11,9 km, 7,1%) te usponima najviše kategorije preko prijevoja Galibier na 2642 m (17,7 km, 6,9%) i prijevoja Sarenne na 1999 m (12,8 km, 7,3%) ponovno doći do cilja na prijevoju Alpe d'Huez. Na tom će putu biciklisti svladati ukupno 5450 m visinske razlike.

Tour de France - 18. etapa (Voiron - Orcieres-Merlette, 185,2 km)
 1. Richard Carapaz (Ekv/EF-Education EasyPost)          4:26:21 sati
 2. Mauro Schmid (Švi/Jayco-AlUla)                         +0:45
 3. Matteo Jorgenson (SAD/Visma-Lease a Bike)              +0:45
 4. Valentin Paret-Peintre (Fra/Soudal Quick-Step)         +1:14
 5. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility)                +1:57
 6. Raul Garcia (Špa/Movistar)                             +2:12
 7. Pablo Castrillo (Špa/Movistar)                         +4:30
 8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious)                +4:35
 9. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull - BORA-hansgrohe)          "
10. Tom Pidcock (VBR/Q36.5)                                  "
...
UKUPNO
 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates-XRG)             64:35:13 sati
 2. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull - BORA-hansgrohe)     +4:32
 3. Isaac Del Toro (Mek/UAE Emirates-XRG)               +6:51
 4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                 +7:11
 5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                          +9:22
 6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                  +10:14
 7. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious)            +12:50
 8. Tom Pidcock (VBR/Q36.5)                            +12:58
 9. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies)                   +14:04
10. Richard Carapaz (Ekv/EF-Education EasyPost)        +21:00
...
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Tour de France Richard Carapaz

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