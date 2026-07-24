Koliko zarađuju hrvatski suci? Glavnima je naknada dignuta, ali su još daleko iza europskih

Nevolje u sudačkoj organizaciji HNS-a – za sada je sigurno i neslužbeno potvrđeno: najmanje dvojica hrvatskih sudaca tzv. Elitne skupine, Igor Pajač (40) i Ante Čulina (33), neće početi novu sezonu Supersport HNL-a. Obojica su pretrpjela ozljede i trenutačno su u procesu oporavka.

Igor Pajač bio je 25. lipnja podvrgnut operativnom zahvatu tzv. Haglundove pete, koštanog izraska na stražnjoj strani petne kosti. U Pajačevu slučaju, nagađa se, teškoće su nastale zbog preopterećenja, velikih napora kojima je bio izložen u prošloj sezoni, u kojoj je sudio 27 utakmica; u HNL-u, Prvoj NL, Kupu, zatim u tri europska natjecanja, ali i u po jednoj utakmici nacionalnoga prvenstva Cipra i UA Emirata. Nagađa se da bi se Pajač mogao vratiti na teren najranije u trećem kolu SNHL-a.

Ante Čulina (33) također je izvan pogona zbog ozljede, kod njega je u pitanju koljeno. Zagrebački sudac bio je na operaciji meniska početkom lipnja te je također u fazi oporavka i neće biti na raspolaganju za suđenje "najmanje prvih pet-šest kola". Na žalost, Čulina – koji je tek počeo s laganim treninzima – ne samo da je prisiljen otkazati početak nove sezone nego i uzvratnu utakmicu pretkola Europske lige Midtjylland – Beşiktaş sljedećeg tjedna.

Situacija s trećim elitnim sucem ipak je nešto bolja. Naime, Osječanin Dario Bel doživio je 21. ožujka za vrijeme utakmice Vukovar – Hajduk tešku ozljedu, napukla mu je Ahilova tetiva. S tom ozljedom odsudio je utakmicu do kraja i nakon toga bio je prisiljen otkazati sve delegature do kraja sezone.

Osječanin spreman

Saznajemo kako je Dario Bel danas posve oporavljen i spreman krenuti u akciju od prvog kola nadolazeće sezone. Uz Pajača, Čulinu i njega, Elitnu skupinu čine još i Mateo Erceg, Patrik Kolarić, Zdenko Lovrić, Antonio Melnjak, Patrik Pavlešić, Oliver Romić, Duje Strukan, Ante Terzić, Ivan Vukančić i jedina sutkinja među njima, Ivana Martinčić.

Inače, kad je već riječ o sucima, Hrvatski nogometni savez nastavlja s trendom valorizacije te važne funkcije pa će tako od početka sezone 2026./2027., koja kreće 1. kolovoza, glavni suci u elitnom rangu hrvatskog nogometa zarađivati osjetno više. Odlukom Izvršnog odbora neto naknada za glavnog suca po utakmici SuperSport HNL-a raste s dosadašnjih 800 na 900 eura. Riječ je o povećanju od 12,5 posto.

Ipak, dok je glavni djelitelj pravde dobio povišicu, naknade za ostatak sudačkog tima ostaju nepromijenjene. Pomoćni suci će i dalje primati 350 eura po utakmici, četvrti sudac 230 eura, dok će naknade za suce u VAR sobi također ostati iste: glavni VAR sudac dobivat će 400 eura, a njegov pomoćnik (AVAR) 230 eura po susretu.

Koliko god se iznos od 900 eura za glavnog po utakmici činio značajnim u hrvatskim okvirima, on postaje gotovo simboličan kada se usporedi s primanjima sudaca na najvišoj međunarodnoj razini.

Honorari na Svjetskom prvenstvu 2026. godine otkrivaju ogroman financijski jaz između domaće i svjetske sudačke elite. Prema dostupnim podacima, svakom glavnom sucu odabranom za taj turnir automatski je pripala fiksna naknada od 70.000 američkih dolara (oko 65.000 eura) samo za sudjelovanje, neovisno o broju utakmica. Na taj osnovni iznos dodaju se i naknade po utakmici: 3000 dolara za svaki susret u grupnoj fazi te čak 10.000 dolara za svaku utakmicu nokaut-faze.

Pomoćni i VAR suci također su bili izdašno nagrađeni s fiksnom naknadom od 25.000 USD te dodatnim iznosima od 2500 do 5000 dolara po utakmici, ovisno o fazi natjecanja. Povrh svega, Fifa je pokrila sve troškove sudaca tijekom SP-a, uključujući putovanja, smještaj, hranu i dnevnice, što znači da su navedeni honorari njihov čisti prihod.

Golem jaz

Ova strana priče otkriva golem jaz između sudačke elite i onih koji pravdu dijele na domaćim terenima. U Sloveniji, iz koje je sudac koji je sudio finale SP-a, prema službenom cjeniku koji je na snazi od srpnja 2023., glavni sudac za jednu utakmicu Prve SNL dobije naknadu od 650 eura. Njegovi pomoćnici uz aut-liniju zarade po 320 eura, dok četvrtom sucu pripada 250 eura. VAR sudac za svoj rad u sobi dobije 380 eura, a njegov pomoćnik (AVAR) 270 eura.

Kada se te brojke stave u kontekst najjačih europskih liga, razlika postaje drastična. Na samom vrhu, kao nedodirljivi financijski rekorderi, nalaze se suci u španjolskoj La Ligi. Španjolski sudac zarađuje fiksnu godišnju plaću od otprilike 157.000 dolara, uz dodatak od oko 5375 dolara po odsuđenoj utakmici te dodatnih 29.000 dolara za prava na korištenje imidža. Njihova prosječna godišnja zarada tako doseže vrtoglavih 250.000 eura, čime su daleko najplaćeniji u Europi.

Ne zaostaju mnogo ni suci u drugim ligama Petice. U njemačkoj Bundesligi sudac po utakmici zaradi 3600 eura, u talijanskoj Serie A 3400 eura, a u francuskoj Ligue 1 oko 2900 eura. Zanimljivo je da, unatoč ogromnom komercijalnom potencijalu, suci u engleskoj Premier ligi po utakmici zarađuju osjetno manje od svojih kolega u Španjolskoj, Njemačkoj ili Italiji. Njihova naknada po susretu iznosi oko 1300 eura, no njihova ukupna godišnja primanja su ipak vrlo visoka i kreću se između 227.000 i 240.000 dolara, zahvaljujući fiksnoj plaći i velikom broju utakmica.