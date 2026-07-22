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TOUR DE FRANCE

Nova pobjeda za Philipsena, Pogačar korak bliže petom naslovu na Touru

Tour de France
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 23:00
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Slovenski biciklist tako ulazi u završnicu utrke s velikom prednošću uoči odlučujućih dana u Alpama

Belgijanac Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) pobjednik je 17. etape Tour de Francea, dok je Slovenac Tadej Pogačar (UAE Team ‌Emirates - XRG) i dalje na vrhu ukupnog poretka.

Philipsen je 174.7 km dugačku dionicu od Chamberyja do Voirona prošao za tri sata, 41 minutu i 13 sekundi stigavši do prve etapne pobjeda na ovogodišnjem Touru, te 11. ukupno.

Sjajno pozicioniran do posljednjih 100 metara zahvaljujući svom momčadskom kolegi Mathieuu Van der Poelu, Philipsen je u završnom šprintu nadmašio Švicarca Maura Schmida (Team Jayco AlUla) i Nizozemca Olava Kooija (Decathlon ​CMA CGM Team).

Daleko od ove bitke, nositelj žute majice Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) i ostali najbolje plasirani vozači u generalnom poretku završili su etapu s više od devet minuta iza pobjednika dana.

Pogačar je sve bliže svom petom trijumfu na Touru. Uoči tri zahtjevne etape u Alpama ima 4:32 minute ispred Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-hansgrohe) i 6:51 ispred svog momčadskog kolege, Meksikanca Isaaca del Tora.
Ključne riječi
Tour de France biciklizam

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