UVJERENI SU U USPJEH

Što ih čeka u Zagrebu? Dobili su porciju od Barcelone, a trener poručuje: 'To neće utjecati na nas'

UEFA Europa League - Real Betis v FC Utrecht
Marcelo del Pozo/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
07.12.2025.
u 10:39

Betisov trener Manuel Pellegrini rekao je da će se njegova momčad emotivno oporaviti do utakmice s Dinamom nakon što je u subotu izgubila na svom terenu s 3-5 od Barcelone

"Oporavlja se tako što se samokritično analiziraju greške", izjavio je Pellegrini na konferenciji za medije u Sevilli, upitan kako će ekipa oporaviti nakon teškog prvenstvenog poraza.

Betis je poveo, pa gubio s 1-5 od vodeće momčadi španjolskog prvenstva, a na kraju je s dva pogotka 'ušminkao' rezultat.

"Ne smijemo zaboraviti da smo igrali protiv Barcelone. Nakon što smo bili pobijedili u derbiju (sa Sevilom) usredotočili smo se na na pobjedu u sljedećoj utakmici (s Utrechtom), a sada je nakon poraza isto. Nogomet se svodi na sadašnjost. Ne mislim da će ovaj poraz utjecati na nas u Zagrebu", rekao je Pellegrini.

Dinamo i Betis se u četvrtak sastaju na Maksimiru u Europskoj ligi. Dinamo je u subotu odigrao 1-1 s najvećim rivalom Hajdukom u hrvatskom prvenstvu.

"Učinili smo neke teške obrambene pogreške, a Barcelona je s lakoćom završavala napade", rekao je Betisov trener. "Imali smo loš dan. Ne možete si priuštiti loš obrambeni dan protiv Barcelone", zaključio je.
Ključne riječi
Europska liga Dinamo Manuel Pellegrini Betis

Kupnja