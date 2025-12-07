Što ih čeka u Zagrebu? Dobili su porciju od Barcelone, a trener poručuje: 'To neće utjecati na nas'

"Oporavlja se tako što se samokritično analiziraju greške", izjavio je Pellegrini na konferenciji za medije u Sevilli, upitan kako će ekipa oporaviti nakon teškog prvenstvenog poraza.

Betis je poveo, pa gubio s 1-5 od vodeće momčadi španjolskog prvenstva, a na kraju je s dva pogotka 'ušminkao' rezultat.

"Ne smijemo zaboraviti da smo igrali protiv Barcelone. Nakon što smo bili pobijedili u derbiju (sa Sevilom) usredotočili smo se na na pobjedu u sljedećoj utakmici (s Utrechtom), a sada je nakon poraza isto. Nogomet se svodi na sadašnjost. Ne mislim da će ovaj poraz utjecati na nas u Zagrebu", rekao je Pellegrini.

Dinamo i Betis se u četvrtak sastaju na Maksimiru u Europskoj ligi. Dinamo je u subotu odigrao 1-1 s najvećim rivalom Hajdukom u hrvatskom prvenstvu.

"Učinili smo neke teške obrambene pogreške, a Barcelona je s lakoćom završavala napade", rekao je Betisov trener. "Imali smo loš dan. Ne možete si priuštiti loš obrambeni dan protiv Barcelone", zaključio je.