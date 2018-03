Stipe Miočić: Svijet želi vidjeti borbu Joshue i mene

Svjetski prvak Anthony Joshua (28) najozbiljnije ugrožava status Lennoxa Lewisa, ne samo kao najvećeg teškaša kojeg je Velika Britanija ikad imala nego i kao boksača s Otoka koji je u karijeri najviše zaradio. A Lewis je na račun stavio 118,5 milijuna USD.

Joshua je dosad najviše zaradio pobjedama nad Vladimirom Kličkom i Carlosom Takamom, 21 odnosno 14 milijuna dolara, no prava je zarada tek pred njim. Kako iz predstojeće borbe s Novozelanđaninom Josephom Parkerom (31. ožujka, za WBO naslov) tako i iz borbe sa sirovim i surovim Amerikancem Deontayem Wilderom koju ljubitelji boksa toliko čekaju. No, Joshui se trenutačno pruža još bolja poslovna prilika od onih koje mu je priskrbio njegov menadžer i promotor Eddie Hearn. Naime, odluči li Joshua pronaći drugog poslovnog zastupnika, na stolu bi mu se mogla naći fantastična ponuda organizacije UFC. Kako piše britanski Daily Telegraph, najjača organizacija slobodne borbe jako je zainteresirana i za boks i spremna je britanskom teškašu ponuditi ugovor vrijedan više od pola milijarde dolara (50 milijuna USD po borbi).

Bi li to značilo da se Joshua mora boriti i s UFC-ovim gladijatorima, zasad se ne zna, no i sam je izjavio da bi se rado okušao s Francisom Ngannouom i Jonom Jonesom. Teškaškog prvaka Stipu Miočića nije spomenuo, no američki je Hrvat za takvu borbu jako zainteresiran:

– Rado bih se upustio u takav izazov. Jako sam za to zainteresiran jer bi to bila borba koju bi svi željeli gledati. Veliki šampioni jednog borilačkog sporta protiv velikih prvaka drugog borilačkog sporta. UFC ima licenciju i za organizaciju boksačkih mečeva i želi ići tim putem. Volio bih se sučeliti s Joshuom ili bilo kojim drugim boksačkim prvakom i boriti se u Velikoj Britaniji na nekom od njihovih stadiona.

No, prije bilo koje druge borbe, Miočić 7. srpnja mora četvrti put braniti UFC-ov teškaški naslov, i to protiv UFC-ova poluteškaškog prvaka Daniela Cormiera.