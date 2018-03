Werdum otkrio razloge teškog poraza od Volkova

Fabricio Werdum je proteklog vikenda na priredbi u Londonu poražen od Rusa Alexandera Volkova. S obzirom da neko vrijeme već ganja izazivačku poziciju koja bi mu osigurala novi meč za titulu UFC prvaka, ovo je prilično velik udarac na njegove planove, piše Fight Site. Doduše, on je u intervjuu za MMAFighting ustvrdio kako smatra da je i dalje tek korak ili dva od pojasa UFC prvaka te da ne odustaje od svog cilja.

Za poraz u Londonu je okrivio sebe, odnosno svoj nedostatak strpljenja.

“Ne želim ništa oduzeti Volkovi, on se borio dobro, branio se dobro na parteru, ali mislim da je strpljenje bio moj najveći neprijatelj u ovom borbi. Da sam imao više strpljenja, mislim da bi ishod bio drugačiji. Krenuo sam izmjenjivati udarce s njim od početka, a to je bio potpuno nepotrebno. Trebao sam se više opustiti. Ali sada je lako biti general nakon bitke”, izjavio je bivši UFC prvak u razgovoru za MMAFighting.

“Vai Cavalo” vjeruje da je bio bolji prve tri runde i da je na sudačkim karticama bio u prednosti prije nego što ga je Rus nokautirao.

“Mislim da sam nametnuo svoj ritam sve tri runde i da sam u njima pobijedio. Ali trebao sam više disati i više se opustiti. Kao kada igraš na PlayStationu i tvoja energija ode prema dolje, ali se ponovno digne. Kada sam se ja ustao na noge, energija mi je bia previše niska da bih izmjenjivao kvalitetno udarce kao što sam to učinio. Ponovno, ovo ne govorim da bih oduzeo nešto pobjedi Volkova”, opisuje događaje u Octagonu u prvoj rundi brazilski majstor BJJ-a.

Za poraz u Londonu Werdum krivi i probleme s vidom koje je prouzročio jedan neugodan lakat Volkova već u prvoj rundi.

“To je bila još jedna stvar koja me mučila tijekom meča. Udario me laktom u prvoj rundi i to oko me mučilo ostatak meča. U trećoj rundi me ponovno dobro pogodio što je otvorilo posjekotinu ispod mog oka. Od tada sam bio na autopiltu. Taj je udarac uništio moje performanse u kavezu i tu je Volkov pobijedio”, analizira Brazilac koji zaključuje da mu je cilj što brži povratak u Octagon.

“Želim se oporaviti i vratiti što prije. Moram razgovarati sa svojim trenerom, sa svojim timom, sa svojim menadžerom. Zajedno ćemo odlučiti kada se planiram vratiti. Znam da sam samo jedan korak od pojasa u ovom trenutku. Ne gubim nadu. Nemam sumnji da ponovno mogu biti prvak jednog dana. Naravno sada će trebati dvije ili tri borbe više da bih došao do toga. Ne mogu pričati sada o pojasu jer sam ipak korak ili dva dalje nego prije. I zato mi treba malo vremena, ali zaista vjerujem da ću ponovno postati prvak. Nikada ne razmišljam o odlasku u mirovinu zbog ovakvog poraza. Imaš dvije opcije kada se boriš – ili pobjeđuješ ili gubiš. Ovaj put nisam mogao pobijediti.”