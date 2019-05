Stipe Miočić doznao sjajnu vijest, navijači diljem svijeta su oduševljeni!

UFC je i službeno potvrdio uzvratni meč između Daniela Cormiera i Stipe Miočića. Borba će se održati 17. kolovoza ove godine u američkom Anaheimu.

Do uzvrata će doći godinu dana nakon prve borbe u kojoj je Cormier iskoristio neopreznost Miočića. Pogodio ga je krošeom pola minute prije kraja prve runde i u tom trenutku postao prvi i za sada jedini istovremeni UFC prvak poluteške i teške kategorije.

They will run it back in Anaheim!@DC_MMA 🆚 @StipeMiocic 2 headlines #UFC241 Aug. 17! pic.twitter.com/FBEsS4qFAT