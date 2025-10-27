Štimcu na derbi u Mostar poslali suca iz Lige prvaka, nedavno je sudio madridskom Realu

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac danas u 18 sati igra svoj prvi veliki derbi u WWin ligi BiH, sa Zrinjskim u Mostaru dočekuje banjolučki Borac.

- Derbi u svakom smislu te riječi. Nadam se novom uzbuđenju i dobrom nogometu, samo je pitanje koliko ćemo imati svježine nakon iscrpljujuće utakmice u Mainzu. Više od 60 minuta igrali smo s desetoricom, što je zahtijevalo ogromne napore – izjavio je Štimac u najavi utakmice, pa nastavio:

- Borac je iznimno kvalitetna momčad s pet-šest vrlo dobrih individualaca. Bit će nam drago odmjeriti snage s njima. Borac je dominirao u većini utakmica, osim protiv Željezničara i Veleža, ali to je momčad koja pokazuje kvalitetu, dosljednost i upornost. Čeka nas težak zadatak, a prerano je govoriti o prednostima jer smo tek u prvoj četvrtini prvenstva.

Dotaknuo se i teme o sucima.

- Kad vidite kako nam se sudilo u Mainzu, nemamo pravo naše suce previše kritizirati. Pogrešaka će biti, ali problem je što svi stvaraju pritisak i s klupa skaču na suce. Trebamo se više posvetiti nogometu, kreativnoj igri i publici, a manje teorijama zavjere. Nakon svake europske utakmice imali smo pad – protiv Želje, pa protiv Sarajeva. Sad nam dolazi Borac i to je novi izazov. Liga 10 više ne nudi lake utakmice. Mi predstavljamo BiH u Europi, grabimo koeficijente i pokušavamo skrenuti pozornost svijeta na naš nogomet – naglasio je Štimac.

Prije nekoliko dana u jednom intervjuu provukao je kako suci u BiH protežiraju Borac, na što je pomirljivo reagirao trener Borca Vinko Marinović.

- Uopće ne razmišljamo o tome. Gledamo sebe, radimo i pripremamo se za ovu utakmicu, a uskoro nas očekuje i drugi sa Zrinjskim. Tu je i utakmica u Sarajevu, pa Kup u međuvremenu, tako da je pred nama mnogo obaveza i svi smo samo maksimalno koncentrirani samo na teren – kazao je Marinović i dodao:

- Prvu ovosezonsku utakmicu sa Zrinjskim igramo kao gosti, ali imamo ambicije da ostvarimo pozitivan rezultat. Zrinjski je dobra momčad, s dosta iskustva i kvaliteta, a na nama je da budemo fokusirani od prve do posljednje minute, s maksimalnom disciplinom i u fazi obrane i u napadu. Znamo da Zrinjski ima najbolju defenzivu u ligi, nije primio mnogo golova, tako da će nam trebati dobra koncentracija da prilike koje stvorimo i iskoristimo. Također, u napadu znaju svaku pogrešku kazniti i iskoristiti.

Borac je trenutačno lider na ljestvici s 25 bodova, dok je Zrinjski na trećem mjestu s četiri boda manje, a oba suparnika imaju i još jednu utakmicu manje od ostatka lige. Radi se o još jednom međusobnom susretu ova dva kluba koji se trebao odigrati u studenom, u reprezentativnoj stanci. U posljednjih pet utakmica u svim natjecanjima Zrinjski je ostvario tri pobjede, te po jedan remi i poraz – onaj od Mainza u Konferencijskoj ligi.

Glavni sudac utakmice u Mostaru bit će Irfan Peljto iz Sarajeva, sudac s iskustvom iz Lige prvaka, koji je nedavno sudio utakmicu Real Madrid – Marseille.