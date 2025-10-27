Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOBJAŠNJIVO

Navijači na nogama zbog Livakovića i kažu: 'Pa nevjerojatno. Ako danas nije shvatio, neće nikada'

Zagreb: Hrvaski nogometni reprezetativci odradili trening na Maksimiru
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.10.2025.
u 07:38

Na društvenim mrežama navijači nisu štedjeli trenera Michela zbog svoje ideje da uporno forsira Gazzanigu...

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković ovog je ljeta iznenadio nogometnu javnost prijelazom iz Fenerbahčea u španjolsku Gironu, no njegov je transfer je ispao katastrofalan jer još uvijek nije upisao službeni debi. U momčadi koja je zadnja u La Ligi našao se na klupi, nema minutažu, a trener Michel uporno ga ignorira i vjeruje Argentincu Gazzanigi koji prima golove kao na traci. 

U prošlom kolu La Lige, Girona je u subotu odigrala dramatičan remi 3:3 protiv Ovieda. Oviedo je poveo 2:0, ali Girona je izjednačila i u posljednjim trenucima došla do preokreta, da bi u 97. minuti Carmo postavio konačan rezultat.

Unatoč tom nevjerojatnom preokretu i osvojenom bodu, Livaković opet nije dobio priliku, postavilo se jasno pitanje koje glasi da li bi Livaković konačno trebao dobiti priliku između stativa?

Na društvenim mrežama navijači nisu štedjeli trenera Michela zbog svoje ideje da uporno forsira Gazzanigu. 

'Nevjerojatno je da Gazzaniga još uvijek brani, dok Livaković sjedi na klupi', 'Ako danas nije shvatio da mu treba dati šansu, onda neće nikad', neki su od komentara ljutitih navijača Girone. 

Novi šamar za Dominika Livakovića! Sad je i njemu jasno da ovako više ne ide...
Ključne riječi
Girona hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dominik Livaković

Komentara 1

Pogledaj Sve
NE
Nemanadimak
08:26 27.10.2025.

Livakovic je na posudbi a treneri ne vole vratare koji su na posudbi. Problem je sto Fener moze kad hoce vratit natrag Livakovica. Zato ga drze ne klupi i koriste ga samo ako moraju. Ako bi ga stavio medju vratnice i Livakovic branio izvanredno Fener bi ga odmah trazio natrag i tu bi Girona bila u problemu, zato vratari moraju biti dio tima i sigurna stalna opcija. Bila je glupost otici na posudbu i sto prije mora naci novi ugovor a ne posudbu!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja