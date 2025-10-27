Navijači na nogama zbog Livakovića i kažu: 'Pa nevjerojatno. Ako danas nije shvatio, neće nikada'

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković ovog je ljeta iznenadio nogometnu javnost prijelazom iz Fenerbahčea u španjolsku Gironu, no njegov je transfer je ispao katastrofalan jer još uvijek nije upisao službeni debi. U momčadi koja je zadnja u La Ligi našao se na klupi, nema minutažu, a trener Michel uporno ga ignorira i vjeruje Argentincu Gazzanigi koji prima golove kao na traci.

U prošlom kolu La Lige, Girona je u subotu odigrala dramatičan remi 3:3 protiv Ovieda. Oviedo je poveo 2:0, ali Girona je izjednačila i u posljednjim trenucima došla do preokreta, da bi u 97. minuti Carmo postavio konačan rezultat.

Unatoč tom nevjerojatnom preokretu i osvojenom bodu, Livaković opet nije dobio priliku, postavilo se jasno pitanje koje glasi da li bi Livaković konačno trebao dobiti priliku između stativa?

Na društvenim mrežama navijači nisu štedjeli trenera Michela zbog svoje ideje da uporno forsira Gazzanigu.

'Nevjerojatno je da Gazzaniga još uvijek brani, dok Livaković sjedi na klupi', 'Ako danas nije shvatio da mu treba dati šansu, onda neće nikad', neki su od komentara ljutitih navijača Girone.