Kovačević jednog igrača istaknuo kao primjer ostalima pa otkrio tko će zamijeniti ključnog prvotimca

Nogometaše Dinama sutra očekuje susret drugog kola Europske lige. Nakon sjajne predstave na Maksimiru i velike pobjede od 3:1 nad turskim Fenerbahčeom, Modre sutra očekuje gostovanje u Bačkoj Topoli kod izraelskog Maccabi Tel-Aviva koji će sutra službeno biti u ulozi domaćina.

Momčad Marija Kovačevića ne čeka lak zadatak, ali nakon sjajnog ulaska u sezonu sa samo jednim porazom iz deset utakmica i na krilima velike pobjede nad Fenerom, imaju se pravo nadati novoj europksoj pobjedi. Ipak, naravno da ne može bez loših vijesti pa je tako na konferenciji za medije uoči utakmice trener Kovačević potvrdio kako neće moći računati na inače standardnog Sergija Domingueza:

- Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, neki igrači imaju manje povrede. Neću moći računati na Sergija Domingueza, ostali jako dobro treniraju. Spremamo se jako dobro, igramo protiv odlične momčadi. Imaju i dobrih invidivualaca, ali oni su prvenstveno momčad. Odigrali su čvrsto protiv PAOK-a, ali vjerujem da će moji igrači pokazati snagu na neutralnom terenu i da ćemo stići do pobjede - rekao je u uvodu trener Modrih.

Istaknuo je i kako je krenuo jak ritam za sve momčadi koje igraju europska natjecanja, ali i kako on voli rtiam utakmica srijeda-subota. Također mu je upućeno pitanje mogu li Izraelci kako iznenaditi Dinamo, a Kovačević tvrdi kako je riječ o pravoj momčadi - Čuli smo se s dosta ljudi koji poznaju Maccabi. To je prvak Izraela, htjeli su igrati Ligu prvaka, protiv PAOK-a sam ih gledao i još u dvije, tri utakmice. To je momčad u pravom smislu riječi, isto to želim od svoje momčadi, ali vjerujem da imamo bolje pojedince koji će pokazati kvalitetu.

Dinamo će sutra uoči utakmice morati putovati iz Beograda, gdje će noćas prespavati, do Bačke Topole. Kovačević ne krije kako ga put na utakmicu i s nje malo zabrinjava, ali kako to ipak ne bi trebalo negativno utjecati na igru njegove momčadi.

Posebno ga može obradovati i što su danas s ostatkom momčadi trenirali i Arber Hoxha te Josip Mišić, a uz albanskog reprezentativca najveći dobitnik Dinamove sezone dosad je svakako Alžirac Monsef Bakrar. Upravo je njega Kovačević istaknuo i rekao kako bi igrači trebali slijediti njegov primjer i iskoristiti priliku kada ju dobiju.

Otrkio je Kovačević i tko bi trebao stati uz bok Scotta McKenne budući da sutra neće moći računati na Dominguzea - Theophile je tome najbliži, ali i Galešić koji dobro radi. Njih dvojica su u konkurenciji za to mjesto. - zaključio je Kovačević.