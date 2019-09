Štimac komentirao Rakitićevo otkazivanje Hrvatskoj: Nisam uopće iznenađen

Kako gledate na ponovno Rakitićevo otkazivanje reprezentaciji, pitali smo bivšega izbornika Hrvatske (2012.-2013.) Igora Štimca.

– Sasvim očekivano s obzirom na sve što se oko njega događa. Ako se osjeća dekoncentriranim i nespremnim u ovom trenutku pomoći nacionalnoj vrsti, onda bi bilo pošteno da mi imamo razumijevanja za Ivanovu odluku i treba je prihvatiti na pozitivan način – kazao je Štimac.

Nisam iznenađen

Imate li dojam da mu se više ne igra za reprezentaciju, je li neizvjesnost oko transfera mogla toliko djelovati na stabilnost i emocionalno stanje igrača da nije u stanju igrati za nacionalnu momčad?

– Nisam uvjerenja da mu se više ne igra, znam dobro koliko voli odjenuti kockasti dres i uvjeren sam da bi on sam objavio svoje umirovljenje da je donio takvu odluku, a ne bi otkazao samo dolazak na ovu akciju. Mnoge okolnosti, pa tako i ova u njegovu slučaju utječu na stanje igrača i nisam uopće iznenađen ovakvim ishodom – ističe Štimac.

Je li izbornik Zlatko Dalić ovoga ljeta trebao otići k Rakitiću i razgovarati s njim te licem u lice raščistiti stvar oko Ivanove budućnosti u reprezentaciji?

– Zlatko je sve do sada napravio izvrsno tako da ne moramo preispitivati što je i je li trebao nešto napraviti drugačije. Uostalom, ako postoji netko čije postupke ne bismo trebali secirati, onda je to on, dokazano stručan i odmjeren, zna što želi i kako to ostvariti – pomirljiv je bivši izbornik.

Biste li vi, da ste izbornik, zvali Rakitića za sraz s Mađarskom u listopadu?

– Naravno da bih ga pozvao ako se osjeća dobro i spremnim pomoći – odgovara Štimac.

Koliko je Rakitić danas uopće neophodan reprezentaciji s obzirom na pojavu Vlašića, prisustvo Brozovića, Modrića, Kovačića?

– Takav igrač uvijek je neophodan, izborniku uvijek nudi opciju više. Ali kako on, tako i svi drugi moraju shvatiti da će se i bez njih moći. Brozović i Kovačić igraju izvrsno, Vlašić isto kontinuirano igra i siguran sam da Zlatko ima miran san po tom pitanju. O Luki ne treba ni trošiti riječi jer čak i kad Realu loše ide i kad ga tamo kritiziraju, on briljira na čelu vatrenih – napominje Štimac.

Nakon utakmice s Makedonijom 2012. godine imali ste problem s Rakitićem (zamijenjen u 46. minuti) pa je bio ljutit. Kao što je i kod izbornika Čačića bio nezadovoljan (otkazao nastupe s Islandom u Reykjaviku i Turskom u Eskişehiru), a sada i kod Dalića. Što to govori o igraču?

– Ne bih rekao da sam imao ikakav problem s Ivanom ikada. Kod mene nije odradio traženo u prvim nastupima, dao sam mu vremena da se sredi, izvadio sam ga na poluvremenu protiv Makedonije i bio je na klupi protiv Belgije, a nakon toga se vratio u traženo izdanje. Prihvatio je moju odluku mirno iako znam da je u njemu kuhalo, ali takav je bio trenutak. Njegova klasa je neupitna, dokazana, ali možda i mi previše očekujemo kada se nadamo da on, a i svi ostali mogu uvijek i ponovo igrati na razini kako mi priželjkujemo – zaključio je Štimac.

Pošteda protiv Portugala

Na kraju, samo jedna usputna paralela koja oslikava odnos prema reprezentaciji dvojice njezinih najistaknutijih aktera. Luka Modrić, tri godine stariji od Rakitića i Zlatna lopta u svim izborima, nakon Svjetskog prvenstva 2018. nije nastupio za vatrene samo u prijateljskoj utakmice s Jordanom na Rujevici. Skupio je u tom razdoblju devet nastupa, čak i protiv Tunisa u posljednjoj utakmici sezone.

Ivan Rakitić nakon SP-a odmah je tražio Dalića da preskoči prijateljsku utakmicu s Portugalom, a nakon nje skupio je pet nastupa otkazavši posljednja dva okupljanja. Preko glasnovornika HNS-a Tomislava Packa pokušali smo doći i do izjava Ivana Rakitića, no poručio je kako ne želi istupati dok traju akcije reprezentacije.

>> Pogledajte Večernji pressing s Igorom Štimcem i Davorom Šukerom