Evo kako su navijači Juventusa doživjeli pljusku Mandžukiću, pale i grube riječi

Ako ćemo gledati iz natjecateljskoga kuta, čini se da je Mario Mandžukić donio pogrešnu odluku kada je odlučio ostati u Juventusu.

Talijanski novinari mjesecima su upozoravali da bi novi strateg Maurizio Sarri hrvatskog napadača mogao baciti u drugi plan, a da su jako dobro predvidjeli slijed događaja, potvrdilo je u utorak Marijevo izostavljanje s popisa igrača za Ligu prvaka.

Sarri je jednostavno zaljubljen u Gonzala Higuaina, a lako je moguće da mu je pri odluci asistirala i uprava kluba koja je takvom gestom Mandžukiću još jedanput dala do znanja da razmisli o transferu u siječnju.

Je li Mario vjerovao da će se nametnuti Sarriju, da će kao i toliko puta do sada nevjernima uspjeti dokazati svoje kvalitete, više nije ni važno, važno je jedino da sljedećih tjedana dobro promisli što mu je činiti i donese dobru odluku po svoju karijeru.

Snage ima, motiva ima, a ima i nešto što grije srce – podršku navijača. Ako je suditi prema objavama na Twitteru, mnogi su s ogorčenjem dočekali vijest da ga neće gledati u elitnom europskom natjecanju.

Uostalom, navijači Juventusa svojedobno su Mandžukiću poštovanje izrazili uz golemi transparent koji je bio ukrašen njegovim likom.

Evo najzanimljivijih objava:

– Mario Mandžukić zabijao je u skupinama, četvrtfinalima, polufinalima i finalima Lige prvaka. Ne smeta ga mijenjanje pozicija, baš kao ni žrtvovanje za momčad.

– Napadati igrača kakav je Mandžukić idiotski jepotez. Igrač koji je sve davao za dres ne smije biti ovako tretiran.

E poi accanirsi contro un giocatore come #Mandzukic è da idioti! Un giocatore che ha dato TUTTO per la maglia non va trattato cosi. Certo forse l aver dato tutto lo avrebbe dovuto portare via da Torino invece è rimasto! Non giocherà ok ma trattarlo cosi no! pic.twitter.com/OwSqEPUxzI