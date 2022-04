Stigao odgovor na Cibonine optužbe da ju se želi ugasiti: "Podsjećam, to nije gradska ustanova"

Kad započne sljedeća sezona, svi oni koji vole košarku i najjači zagrebački klub možda će se sjetno prisjetiti: "Bila jednom jedna Cibona, klub koji je bio simbol grada podno Sljemena". Jer, Cibone tada možda više ne bude. Naime, trenutačno stanje nije nimalo blistavo i ne bude li razumijevanja na gradskim frekvencijama i potpore kakvu od svojih gradova imaju KK Zadar i KK Split, moglo bi se dogoditi da Cibona doista prestane postojati.

– Došli smo u vrlo ozbiljan problem jer se s Gradom ne možemo dogovoriti oko nekih stvari. Nametnuli su nam neke uvjete koje ne možemo ispuniti. Ako klub žele eutanazirati i poslati ga u stečaj, neka to javno kažu. U tom će slučaju cijelo vodstvo odstupiti i za dva tjedna će klub biti u stečaju. Kod Grada je sada loptica – kazao nam je predsjednik kluba Mario Petrović.

Aktualno gradsko vodstvo je očito od svih svojih tvrtki zatražilo da rade svoj posao i da naplate sve dugove pri čemu oni očito ne razmišljaju o tome tko je te dugove napravio, već traže hitnu isplatu od onih koji su sad na čelu kluba.

– Rečeno nam je da taj dug podmirimo do 30. travnja ili da se selimo iz klupskih prostorija. I ne samo to nego mi više nemamo pravo niti na čišćenje svlačionica, ambulante, klupskih ureda a nemamo pravo ni angažirati ljude koji će to obaviti. Ako ne izađemo do 30. travnja pobacat će nam perilice, kompjutore, uredski namještaj...

Stigao je i odgovor na Cibonine vapaje.

"Gradu je u interesu kontinuitet svih klubova, ne samo Cibone, ali i da sve bude po propisu."

Neslužbeni je to komentar iz zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade po pitanju situacije s košarkaškim klubom Cibona. Nisu željeli ulaziti u konkretno rješavanje problema i kako će se postaviti kad je riječ o dugu, već su zatražili da za detaljniji odgovor pošaljemo upit. To smo i učinili, međutim, odgovor do zaključenja broja nismo dobili. Gradonačelnik Tomislav Tomašević jasno je već prije dao do znanja da misli kako je stanje u klubu i upravljanje njime loše, a statut nakaradan.

- Uprava kluba koja je dovela klub tamo gdje je sad trebala bi, iz moje perspektive, odgovarati za to. Podsjećam vas da to nije gradska ustanova, već sportsko udruženje koje ima svoje članove i statut kakav ima. Ono što je Grad mogao učiniti je napraviti reviziju stanja te imamo mogućnost poslati gradsku kontrolu. Poručujem članovima KK Cibona da je vrijeme za promjenu – rekao je već ranije Tomašević.