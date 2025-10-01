Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA OZLJEDA

Dinamo ostao bez važne karike uoči utakmice u Europskoj ligi

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 14:32

Dinamo je danas doznao loše vijesti, odnosno u ovaj dvoboj ulazi oslabljen. Trener Mario Kovačević ne može računati na Sergija Domingueza, nekadašnjeg igrača Barcelone, koji je otpao zbog ozljede.

Nogometaši Dinama sutra će odigrati utakmicu 2. kola Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva. Nakon sjajnog otvaranja natjecanja i pobjede 3:1 protiv Fenerbahčea, plavi  žele nastaviti niz i učvrstiti se na vrhu skupine. Susret se neće igrati u Izraelu nego u Bačkoj Topoli u Srbiji zbog sigurnosnih razloga. 

Dinamo je danas doznao loše vijesti, odnosno u ovaj dvoboj ulazi oslabljen. Trener Mario Kovačević ne može računati na Sergija Domingueza, nekadašnjeg igrača Barcelone, koji je otpao zbog ozljede. Njegov izostanak veliki je hendikep za zagrebački klub jer je Španjolac donio dodatnu sigurnost u obrani.

Pozitivno je što su Arber Hoxha i Josip Mišić odradili  posljednji trening uoči puta za Beograd gdje će plavi prespavati u noći sa srijede na četvrtak. Oni su trenirali normalno s momčadi pa mogu konkurirati za nastup, za razliku od Domingueza.

Iz Maribora žestoko opleli po Đaloviću: 'Jako smo razočarani! Bio je zbunjen, smeten...'
Ključne riječi
Dinamo Sergi Dominguez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još