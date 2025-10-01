Dinamo ostao bez važne karike uoči utakmice u Europskoj ligi

Nogometaši Dinama sutra će odigrati utakmicu 2. kola Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva. Nakon sjajnog otvaranja natjecanja i pobjede 3:1 protiv Fenerbahčea, plavi žele nastaviti niz i učvrstiti se na vrhu skupine. Susret se neće igrati u Izraelu nego u Bačkoj Topoli u Srbiji zbog sigurnosnih razloga.

Dinamo je danas doznao loše vijesti, odnosno u ovaj dvoboj ulazi oslabljen. Trener Mario Kovačević ne može računati na Sergija Domingueza, nekadašnjeg igrača Barcelone, koji je otpao zbog ozljede. Njegov izostanak veliki je hendikep za zagrebački klub jer je Španjolac donio dodatnu sigurnost u obrani.

Pozitivno je što su Arber Hoxha i Josip Mišić odradili posljednji trening uoči puta za Beograd gdje će plavi prespavati u noći sa srijede na četvrtak. Oni su trenirali normalno s momčadi pa mogu konkurirati za nastup, za razliku od Domingueza.