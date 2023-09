Srpska političarka uzburkala duhove: Đoković je primitivna konzerva, dosta mi ga je više!

Srbijanska političarka Vesna Pešić osvrnula se na Novaka Đokovića koji je u nedjelju osvojio US Open i tako stigao do rekordnog 24. Grand Slama u karijeri.

"Dosta mi je više Đokovića. Kad ja kažem. Ima 24 Slama, posljednji izvukao na ždrijeb, jedini protivnik mu bio Laslo Đere. Baš me briga da nas/me on više davi s 25., kad imamo novi tenis koji igra Alcaraz. Plus, primitivna je konzerva, džiberaj uz muziku", napisala je Pešić na društvenoj mreži X.

Neki pratitelji su je pitalo što se promijenilo budući da je ranije pisala pozitivno o Đokoviću.

"Sve sam ja oduvijek vidjela, ali podržavala sam njegov tenis kada je bilo zanimljivo i dok je bila trojka Novak, Nadal i Roger. To je trajalo godinama, bilo je uzbudljivo. Sada je prošlost. Dosadan finalni meč s neraspoloženim Medvedevom koji se iscrpio s Alcarazom. Gotovo, stigli novi", odgovorila je Pešić, dok se srbijanski mediji radili se o ironiji političarke.

Podsjećamo, Novak Đoković još jednom je dokazao da mu ni ove sezone nema premca. Osvojio je tri od četiri Grand Slam turnira ove sezone. Nakon Australian Opena i Roland Garrosa osvojio je i US Open pobijedivši u finalu Rusa Danila Medvjedeva sa 6:3, 7:6 (5), 6:3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court. Đoković je u svom desetom finalu u New Yorku stigao do četvrtog trofeja (2011., 2015., 2018., 2023.) i postao najstariji pobjednik posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni u Open eri (od 1969.), nadmašivši Australca Kena Rosewalla koji je 1970. osvojio naslov s 35 godina. Srpski tenisač tako je na najbolji način obilježio povratak na vrh pojedinačne ATP ljestvice, s kojeg je izgurao Španjolca Carlosa Alcaraza.