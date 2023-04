Srpska legenda oduševljena vatrenima: 'Gvardiol mi je najdraži, ali tu je i drugi sjajni Hrvat'

Jedan od najboljih srpskih nogometaša svih vremena Nemanja Vidić gostovao je u podcastu kod bivšeg suigrača Rija Ferdinanda i pošteno nahvalio hrvatske nogometaše. Engleska legenda upitala je Vidića koji mu je najdraži nogometaš, a on je bez razmišljanja odgovorio da je to Joško Gvardiol, a pohvalio je i drugog stopera Josipa Šutala.

- Uvijek sam volio gledati mlade obrambene igrače, volim vidjeti nekog novog. Na Svjetskom prvenstvu - rekao je Vidić, a Ferdinand ga je odmah prekinuo i upitao: 'Gvardiol?'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Da, hrvatski stoper - odgovorio je Vidić pa nastavio s pohvalama: 'Bio je sjajan. Dobar je u posjedu, agresivan je, možete vidjeti da voli oduzimati lopte. To mi se sviđa. Isto to sam rekao i za Lisandra Martineza. Uzima lopte, uklizuje, bori se, to i je njegov posao, ali želi igrati kad ima loptu. Gvardiol mi se zbilja jako sviđa.'

- Ali tu je i drugi obrambeni igrač iz Hrvatske, imaju dva mlada stopera, mislim da ima 23 godine. On je također igrao na Svjetskom prvenstvu - dodao je Vidić. Iako nije precizirao o kome se radi, logično je da je mislio na Dinamovog Josipa Šutala, koji je na SP-u igrao samo u utakmici za treće mjesto.

Poslije bronce u Kataru i oproštaja Dejana Lovrena, zauzeo je standardno mjesto u prvih 11 Zlatka Dalića.