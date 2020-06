Sretan 74. rođendan! Na današnji dan 'rodila' se NBA liga, vrhunac svjetske košarke

Prije točno 74 godine, odnosno 6. lipnja 1946. nastala je liga koja je cijeli svijet bacila u trans - National Basketball Association iliti NBA.

Najistaknutija muška profesionalna košarkaška liga u Sjevernoj Americi, ali i svijetu osnovana je u New Yorku kao Basketball Association of America (BAA). No, liga je dobila ime National Basketball Association 1949. godine nakon spajanja sa suparničkom ligom National Basketball League (NBL).

Prvotno je imala 11 timova, a kroz proširenja danas broji 30 timova, od toga 29 ih je iz SAD-a, a jedna momčad je (Toronto Raptors) iz Kanade.

NBA ima najbolje svjetski plaćene športaše, liga je to u kojoj se osim dobre košarke vrti hrpa novca. Primjerice prosječna plaća u ligi u počecima bila je 330.000 dolara, navodi ESPN. I tako do sezone 1991./92 kada je prosječna plaća prešla milijun i iznosila je 1, 1 milijun dolara. Danas su stvari daleko drugačije i plaće su mnogo veće, dovoljno je reći kako je hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović prošle godine potpisao ugovor s Utah Jazzom na četiri sezone, a za to će dobiti čak 73 milijuna dolara. Postao je najplaćeniji hrvatski sportaš u povijesti i po sezoni će zaraditi oko 18,2 milijuna eura. Ostale zvijezde NBA-a zarađuju i puno puno više od njega.

No, ostavimo li po strani zaradu i fokusiramo li se na košarku možemo samo reći kako je mjesec lipanj trebao biti rezerviran za NBA finala, no pandemija koronavirusa sve je to odgodila.

Po novim informacijama najjača košarkaška liga na svijetu nastavit će se krajem srpnja u Disneylandu u Orlandu i to sa samo 22 kluba koji konkuriraju za doigravanje, objavio je ESPN.

Vodstvo NBA lige je donijelo odluku da će se natjecati samo one ekipe koje su osigurale ili imaju mogućnost za doigravanje. Tako će u nastavak sezone 13 klubova iz Zapadne konferencije i devet iz Istočne, a oni će odigrati osam utakmica koje će odrediti 16 sudionika playoffa, koji će se igrati normalno kao i prošlih sezona.

ESPN tvrdi da će konačni detalji biti poznati uskoro, a od 30 klubova samo su Portland TrailBlazersi bili protiv prijedloga.

Ova NBA sezona trebala bi završiti najkasnije do 12. listopada. S ovakvim se problemima i odgodama suočavaju i ostali sportovi. Pa dok se liga ne nastavi i dok se igrači ne vrate na parket pogledajmo neke zanimljivosti koje su obilježile ligu u protekle 74 godine.

NBA igrač Manute Bol, jedan od najviših u ligi, ubio je lava s kopljem kada je imao 15 godina i kada je živio u Africi.

Kareem Abdul-Jabbar i Shaquille Oneal dali su samo po jednu tricu u svojim igračkim karijerama.

Michael Jordan je plaćao kaznu od 5.000 dolara za svaki meč u kojem je tijekom sezone 1985. nastupao u svojim brendiranim tenisicama.

Prirodna nepogoda donijela je NBA-ju jednog od najboljih igrača. Tim Duncan se 1992. spremao za sudjelovanje u olimpijskom plivačkom timu SAD-a kada je uragan Hugo uništio jedini bazen u kojem je mogao vježbati. Kako se plašio morskih pasa nije plivao u moru pa je krenuo trenirati košarku. Ostalo je povijest.

Prema nekim istraživanjima čak 60 posto NBA igrača bankrotira nakon pet godina mirovine.

Toni Kukoč bio je poznat pod nadimkom "Pink Panther".

Logo za Twitter nazvan je po Larryju Birdu.

Tyrone "Muggsy" Bogues najmanji je igrač u povijesti NBA-a. Ima samo 1,60 metara. U jednoj je utakmici čak prošao između nogu drugog igrača.

Zanimljivo je kako je jedno vrijeme igrao u istoj momčadi kao i Manute Bol koji slovi za jednog od najviših igrača u NBA ligi (2,31 metara). U sezoni 1987./88. najniži i najviši igrač bili su u Washington Bulletsima.

Dana 25. rujna 2000., Paul Pierce bio je u Buzz Clubu u Bostonu. Bilo je kasno i Paul je pokušao zaustaviti tučnjavu koja se dogodila u klubu. Tada je izboden 11 puta. Izboden je u lice, vrat i leđa. Netko mu je čak razbio i bocu na glavi. Njegov bivši suigrač Tony Battie, odveo ga je u bolnicu i spasio mu život. Pierce je morao i na operaciju pluća. Nevjerojatno je to što je tri dana kasnije, nakon operacije, ponovo stao na noge. Ubrzo se vratio i na teren i počeo igrati. Jedna od najluđih stvari bila je to što je odigrao 82 utakmice u sezoni 2001./02. i bio je jedini igrač Boston Celticsa koji je započeo sve 82 utakmice u toj sezoni. Za osobu koja je bila izbodena 11 puta, to je velika stvar.

I Hrvati su ostavili trag u NBA ligi. Tamo je igralo i sada igra nekolicina njih:

Dalibor Bagarić, Dragan Bender, Bojan Bogdanović, Gordan Giriček, Mario Hezonja, Mario Kasun, Toni Kukoč, Damir Markota, Dražen Petrović, Zoran Planinić, Dino Rađa, Dario Šarić, Bruno Šundov, Žan Tabak, Roko Leni Ukić, Stojko Vranković, Ivica Zubac, Ante Žižić

Nekoć je Shaquille bio reper! Svi znaju kako je Shaquille O'Neal igrao kada je bio na parketu, no to nije bilo jedino mjesto na kojem je Shaq bio uspješan. Još 1994. godine Shaquille O'Neal i Fu-Schnickens objavili su pjesmu "Whats up Doc".

Naravno pored ovih činjenica, one o rekordima i doprinosima Michaela Jordana, Kareema Abdula-Jabbara, Kobea Bryanta i ostalih velikana košarke, ne treba ni nabrajati... Njih pravi ljubitelji NBA-a ionako itekako dobro znaju...