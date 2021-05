Srbin koji je rastužio Hrvate iznenadio odlukom: Udružit će se s Vučićem!

Hrvatska i tadašnja Srbija i Crna Gora igrali su finale Europskog prvenstva u vaterpolu 2003., ali sami rezultat u konačnici nije ostao toliko u pamćenju kao navijački neredi poslije utakmice. Za koje je "kriv" Aleksandar Šapić.

Naime, on je zabio pogodak za konačnih 9:8 u produžecima te na taj način "oteo" Hrvatskoj zlatnu medalju i doveo do nezadovoljstva mnogobrojnih navijača Hrvatske, što je rezultiralo neredima kakve Kranj ne pamti.

Ali, bilo je to davno, Šapić je prekinuo karijeru 2009. i ozbiljno se počeo baviti politikom te je trenutno lider stranke SPAS (Srpski patriotski savez), koja je ovih dana došla u centar pažnje zbog ujedinjenja sa Srpskom naprednom strankom (SNS) predsjednika Aleksandra Vučića. Ili, bolje rečeno, stapanja SPAS-a u SNS.

Foto: A.K./ATAImages/PIXSELL 17, July, 2020, Belgrade - The President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, met on the occasion of consultations for the formation of the new Government, with the representatives of the electoral list "Aleksandar Sapicc - Victory for Serbia" in the building of the General Secretariat of the President of the Republic. Aleksandar Sapic and Aleksandar Vucic. Photo: A. K./ATAImages 17, jul, 2020, Beograd - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vucicc sastao se povodom konsultacija za formiranje nove Vlade, sa predstavnicima izborne liste "Aleksandar Sapicc – Pobeda za Srbiju" u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Photo: A. K./ATAImages

Kao što je rastužio Hrvate tim pogotkom prije gotovo 18 godina, tako je potezom da s dojučerašnjim "neprijateljem" uđe u partnerstvo, rastužio sve one pristaše koji su mu vjerovali.

No, kako je u sportu poanta rastužiti protivnika, tako je u politici vrlina imati sposobnost okretanja "za 180". Zato je Šapić bio uspješan kao sportaš, ali i kao političar. Glavni cilj - postati gradonačelnik Beograda.