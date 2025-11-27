Jadran u finale rutinski, mladostaše izvukla obrana i hobotnica Marcelić

Subota će biti dan dvostruki dvoboja vaterpolskih klubova Mladost i Jadran. Naime, u finalima i muškog i ženskog nacionalnog Kupa igrat će zagrebački i splitski klub. I dok se za ženski polufinale znalo otprije, muške finaliste saznali smo večeras na šibenskom Bazenu Crnica.

U prvoj polufinalnoj utakmici domaćin turnira Solaris nije se uspio suprotstaviti nominalno snažnijem Jadranu (18:11). Zapravo, bila je to uvjerljiva predstava Splićana koji su u prve tri četvrtine zabili 17 pogodaka a u posljednjoj još samo jedan.

Kod domaćina golgeterski najraspoloženiji su bili Roko Pelicarić (4) i Andrija Vlahović (3) dok su kod Splićana prednjačili Australac Berehulak (5) i Crnogorac Matković (3) a dva pogotka postigao je povratnik iz ozljede Jerko Marinić Kragić koji je kazao:

- Izostanak Bijača je bio naš hendikep no Martin Čelar je sjajan vratar, branio je odlično i pokazao da se možemo pouzdati u njega. Sad smo u finalu Kupa, bilo bi jako lijepo završiti ovu kalendarsku godinu, ovaj dio sezone s još jednim trofejem, nakon osvojenog Superkupa. Vjerujem da to možemo.

A hoće li u tome i uspjeti ovisit će o mladostašima, koji su iskoristili individualnu kvalitetu više koju imaju u odnosu na Jug (13:10), klub koji je rekorder po broju osvojenih trofeja u nacionalnom Kupu (17). Uz sve komplimente kvalitetnoj momčadi Juga, nije to bila sjajna partija žabaca. Nije to bila razina igre kao protiv Radničkog i Olympiacosa u Ligi prvaka, ali je to bila blistava predstava vratara Ivana Marcelića koji je imao 17 obrana. A on je, uz pomoć dobre obrane svojih suigrača, pokrivao određene slabosti momčadskog napada.

A one su se iskazivale s dekoncentracijom i u situacijama u kojima su mladostaši mogli pečatirati pobjedu ali bi baš tada napravili pogrešku. Ili bi krivo dodali ili bi neselektivno šutirali ili ne bi iskoristili peterac.

Kada su se srčani jugaši, krajem treće četvrtine, pogotkom Jokovića približili na jedan pogodak zaostatka, u tom razdoblju tri pogotka zaredom zabio je Franko Lazić. S dva pogotka Kržića, Dubrovčani opet stižu na samo "minus jedan" (10:11). Štoviše, imali su jugaši tada i napad za izjednačenje ali je Marcelić obrani šut mladom Pavliću.

Nakon što je Nagaev iz peterca zabio za mladostaških 12:10, Popadić brani peterac Laziću ali jugaši ne koriste igrača više. Svjestan da se ne smije kockati s mukotrpno stečenom prednošću, trener mladostaša Zoran Bajić zatražio je time-out 51 sekundu prije kraja u kojem je rekao:

- Molim bez kontra faula, kupujemo ovih 18 sekundi koliko još imamo za ovaj napad. Nakon toga se spremite za sedam na šest.

I tako je i bilo. Jugov trener Vjekoslav Kobešćak je krenuo u napad i s vratarem Popadićem no njegovi momci ne samo da nisu izradili akciju za šut nego su loptu i izgubili pa je Lončar preko cijelog terena zabio na prazna vrata za konačnih 13:10.

Po dva pogotka za gospare postigli su Joković, Kržić, Žuvela i Herceg dok je kod žabaca prednjačio ljevoruki Rus Nagaev uz četiri pogotka i stopostotnu realizaciju, tri je zabio Lazić a dva još jedan Rus, Harkov.