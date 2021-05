Saznali smo nove detalje: Otkrivamo kako je Sosa izigrao Dalića i Olića...

Već dugo jedan hrvatski nogometaš nije podigao toliko prašine kao Borna Sosa u posljednjih četiri-pet dana. Je li Sosa izdajica ili je kriv HNS, pitanje je koje se postavlja ovih dana među navijačima vatrenih. Iako Sosa u izjavama koje daje sebe predstavlja kao čeljade koje je HNS odbacio, to baš i nije tako.

Za početak, ne govori istinu, odnosno malo se pogubio u izjavama koje daje. Za Index je tako izjavio: “Ove sezone nisam imao nikakav kontakt s osobama iz hrvatske A reprezentacije i nitko me nikada nije zvao iz HNS-a.”

No to je najobičnija laž. Jer, potvrđeno nam je iz više izvora, pa i iz samog vrha HNS-a, da je stožer A-reprezentacije itekako komunicirao sa Sosom. Ne osobno Zlatko Dalić, već njegov prvi pomoćnik Ivica Olić, koji mu je uoči posljednjeg okupljanja reprezentacije poručio da će biti na popisu te da će, nakon što odradi dvije utakmice suspenzije zbog crvenog kartona u mladoj reprezentaciji, debitirati za vatrene u trećoj utakmici tog ciklusa protiv Malte. I time je Sosi jasno dano na znanje da izbornik Dalić ozbiljno računa na njega.

Otkazao zbog ozljede

No uoči objavljivanja popisa A-reprezentacije izbornik mladih Igor Bišćan nazvao je Zlatka Dalića i zamolio ga da mu prepusti Sosu za treću utakmicu skupine Eura protiv Engleske. Dalić je, logično, udobrovoljio Bišćanu jer pretpostavljalo se da će baš ta utakmica odlučivati o četvrtfinalistu Eura. Što se na kraju pokazalo točnim, jer naši su mladi vatreni baš preko Engleza prvi put u povijesti ušli u četvrtfinale Eura.

No bez Sose, koji je uoči početka Eura naprasno otkazao Bišćanu opravdavši se ozljedom. Ozljedom koja je bila toliko “strašna” da je samo četiri dana nakon te povijesne pobjede nad Engleskom Sosa odigrao svih 90 minuta za Stuttgart protiv Werdera, a potom za šest dana novih 90 minuta protiv Borussije Dortmund. No za mlade vatrene ipak nije mogao stisnuti zube. Ili nije želio... Ili se već tada odlučio igrati za Njemačku. To zna jedino naš mladi lijevi bek..

No način da sebe predstavlja kao žrtvu HNS-ove nesposobnosti nije mu dobar. Jer, bilo je i većih igrača koji su dulje od Sose čekali svoj red da upadnu u repku, poput Igora Bišćana, Ivice Mornara, Igora Cvitanovića, Mikija Rapajića, Eduarda da Silve...

Uostalom, i u Dalićevoj eri bilo je igrača koji su ranije očekivali poziv, poput Borne Barišića i Brune Petkovića, ali su ipak morali pričekati. No, nisu pritom sebe predstavljali kao žrtve, a Dalić je obojicu pozvao u A-vrstu kada je on to odlučio. A ne kada su to odlučili njihovi menadžeri, roditelji, novinari. Zato se Dalić i zove izbornik, jer jedini on bira, naravno, uz sugestije svojih pomoćnika. Pomoćnika poput Ivice Olića, koji je sa Sosom iskomunicirao da će biti pozvan za utakmicu s Maltom pa mu onda i objasnio zašto su ga ipak prepustili Igoru Bišćanu za Euro mladih.

I uglavnom jako dobro bira jer, da je suprotno, ne bismo bili srebrni na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, s reprezentacijom koju je preuzeo u rasulu, samo dva dana prije ključne utakmice u Ukrajini.

Dalić nije krivac

Zato u ovoj cijeloj priči zaista nije pravedno krivcem označiti hrvatskog izbornika. Jer, preko svog pomoćnika jasno je Sosi dao do znanja da na njega ozbiljno računa, pogotovo nakon Eura. Istu poruku Sosa je dobio i od Njemačke, da na njega ozbiljno računaju nakon Eura. No Sosa je procijenio da mu je budućnost u Elfu sigurnija i neka mu je sa srećom. Valjda neće požaliti što će svlačionicu dijeliti s Ilkanom, Emreom, Matthiasom, a ne s Lukom, Ivanom, Mateom... I što se odrekao kockastog dresa nakon čak 56 nastupa u mlađim selekcijama. Zanimljivo, prva četiri nastupa u hrvatskom dresu, još kao 14-godišnjak, upisao je baš protiv Nijemaca!