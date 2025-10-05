Srbi ostali u šoku: Njihov bivši reprezentativac pojačao hrvatski klub: 'Ovo je nevjerojatno'

Nogometna tržnica često donosi iznenađenja, no vijest koja je u četvrtak stigla iz Zagreba spada u kategoriju pravih senzacija. Bivši srpski reprezentativac Nikola Maksimović (33), iskusni stoper s bogatim životopisom iz talijanske Serie A, novi je igrač Kustošije. Ovaj potpis ne bi bio toliko neobičan da se zagrebački klub ne natječe u SuperSport 2. nogometnoj ligi, što je treći rang hrvatskog nogometa. Maksimović, koji je u karijeri branio boje Crvene zvezde, Torina i Napolija, stigao je kao slobodan igrač nakon što je devet mjeseci bio bez kluba te je potpisao jednogodišnji ugovor. Njegov dolazak izazvao je pravu buru u regionalnim sportskim krugovima, a vijest je potvrdio i poznati transfer-insajder Fabrizio Romano.

Reakcija u Srbiji bila je posebno burna, a tamošnji mediji transfer su jednoglasno opisali kao nevjerojatan i šokantan. Portali su se natjecali u izboru što dramatičnijeg naslova kako bi svojim čitateljima dočarali razmjere iznenađenja. Tako je Telegraf objavio naslov: ‘Najšokantniji transfer Srbina: Poslije Zvezde i Lige prvaka otišao u treću ligu Hrvatske!’, dok je Blic vijest prenio pod naslovom: ‘Nevjerojatan transfer bivšeg reprezentativca Srbije (33): Potpisao za hrvatskog trećeligaša!’. Slične tonove koristio je i Kurir, ističući nevjericu naslovom: ‘Bivši nogometaš Zvezde potpisao za hrvatskog trećeligaša: Nekadašnji reprezentativac Srbije karijeru nastavlja u Zagrebu!’. Jasno je da se dolazak igrača takvog kalibra, koji je igrao na najvišoj razini, u treću ligu smatra drastičnim i gotovo neshvatljivim karijernim padom.

Da bi se shvatila magnituda ovog transfera, dovoljno je pogledati Maksimovićevu karijeru. Na njenom vrhuncu, 2017. godine, Torino ga je prodao Napoliju za vrtoglavih 21 milijun eura. U dresu slavnog kluba s juga Italije upisao je 99 nastupa, igrao Ligu prvaka i bio važan član obrambene linije. Za reprezentaciju Srbije, za koju je debitirao još 2012. godine, odigrao je 25 utakmica. Međutim, nakon odlaska iz Napolija njegova karijera krenula je silaznom putanjom. Kratke i neuspješne epizode u Genoi, Spartaku iz Moskve, Hataysporu i na koncu u francuskom Montpellieru, gdje je prošle sezone skupio tek sedam nastupa, dovele su do toga da je od ljeta 2025. bio bez angažmana. Njegova tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, danas se procjenjuje na oko 300.000 eura, što je tek djelić iznosa koji je nekada vrijedio.

Ipak, priča ima i drugu stranu koja objašnjava zašto je Kustošija postala atraktivna opcija za igrača takvog profila. Ključnu ulogu u cijeloj operaciji odigrao je poznati nogometni menadžer Andy Bara, koji je preuzeo upravljanje klubom i pretvorio ga u jedinstven i ambiciozan projekt. Kustošija je postala poznata po hrabrim potezima i razvoju igrača, a Bara je klub iskoristio kao platformu za testiranje i afirmaciju talenata, što je rezultiralo i nekim spektakularnim izlaznim transferima. Najpoznatiji primjer je prodaja mladog Lovre Chelfija u Barcelonu za 300.000 eura, uz bonuse koji bi taj iznos mogli podići i do dva milijuna eura. Dolazak Maksimovića dokaz je da se klub ne fokusira samo na mlade nade, već i na dovođenje iskusnih imena koja mogu pomoći u ostvarenju cilja – plasmana u viši rang natjecanja i oživljavanju vlastite karijere.