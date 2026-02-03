Islanđani podijeljeni oko Sigurdssona: To što je napravio je suludo, bacio je provokativnu izjavu

U emisiji na tamošnjem portalu Vísir rukometni stručnjaci Einar Jonsson i Runar Karason komentirali su istup hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona u kojem je sasuo brojne kritike na račun EHF-a.

- Ovo je jako dosadna rasprava. Ova rasprava se nikada nije smjela dogoditi na ovom turniru. Kritizirati ovo usred turnira, usred finalnog dijela prvenstva, to je jednostavno ludo - rekao je Jonsson.

Bivši islandski reprezentativac Karason smatra da se napokon nešto trebalo napraviti u vezi organizacijskih problema EHF-a: 'Čini se da je nešto trebalo potaknuti.'

Međutim, Jonsson smatra da postoje ljudi koji bi se navedenim problemima trebali baviti:

- Postoje savezi, glasnogovornici i ljudi koji se time bave između turnira, na konferencijama i sastancima. Ali očito je baterija koja radi na tim problemima do sada bila prokleto slaba. Ovakve teme se ne bi smjele pojaviti usred prvenstva. To je jednostavno suludo. Razumijem Dagura, ali prosvjedi moraju doći u pravo vrijeme - poručio je.

- Dagur je samo morao baciti provokativnu izjavu uživo da bi se nešto pokrenulo. Slažem se da bi savezi to trebali riješiti, ali čini se da nitko nije slušao dok naši najbolji nisu javno rekli što misle - zaključio je Karason.