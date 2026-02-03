Naši Portali
UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
NJIMA JE TO NESHVATLJIVO

Španjolci u čudu gledali doček: 'Što bi tek bilo da su Hrvati osvojili zlato?'

Zagreb: Bakljada na Trgu bana Josipa Jelačića povodom dočeka rukometaša
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
03.02.2026.
u 11:20

Dok su tisuće navijača na Trgu bana Jelačića slavile broncu rukometaša kao da je suho zlato, ugledni španjolski sportski mediji s nevjericom su pratili ne samo euforiju, već i institucionalni kaos koji je proslavu pretvorio u prvorazrednu političku dramu

Glavni grad Hrvatske ponovno je pokazao Europi kako se slavi sportski uspjeh, no prizori s dočeka brončanih rukometaša izazvali su posebnu pažnju u Španjolskoj, rukometnoj velesili gdje se takve proslave za treće mjesto rijetko viđaju. Fasciniranost viđenim najbolje je sažeo poznati španjolski rukometni novinar Asier Oiarbide, koji je na društvenim mrežama poručio: "Ne želim ni zamisliti Zagreb onog dana kada Hrvatska osvoji još jedno zlato." Njegov komentar odjeknuo je u tamošnjim medijima, koji su pokušali objasniti kako je proslava jedne medalje prerasla u temu dana koja je zasjenila i sam sport.

Novinar uglednog sportskog lista As, Sergio Izquierdo, u svojoj je analizi istaknuo kako Hrvatska sport "živi i diše", a masovni dočeci su legendarni, no da se ovaj put "kaos rasplamsao mnogo prije nego što su rukometaši izašli na zagrebačke ulice". Španjolskoj javnosti detaljno je objasnio kako je problem nastao kada je Gradska uprava odbila zahtjev da na proslavi nastupi pjevač Marko Perković Thompson, kojeg opisuje kao umjetnika s nacionalističkim stavovima, što je izazvalo oštru reakciju sportaša i saveza.

Kako pišu španjolski mediji, uslijedio je ultimatum Hrvatskog rukometnog saveza i samih igrača: ili Thompsonov nastup ili proslave neće biti. U tom je trenutku, navodi Izquierdo, u priču uskočila Vlada RH. "Predsjednik vlade preuzeo je uzde i nametnuo se lokalnoj vlasti, čime je otvorio napetu političku raspravu", piše novinar Asa, opisujući potez koji je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nagnao na teške optužbe. Španjolci su prenijeli njegove riječi o tome kako policija sprječava komunalne redare u obavljanju posla, pitajući se po kojem se zakonu i ovlastima to čini.

Cijeli je institucionalni sukob, kako su ga nazvali, kulminirao oštrom porukom gradonačelnika premijeru Andreju Plenkoviću da je stvoren "opasan presedan za demokraciju". Španjolci su zabilježili i Plenkovićev odgovor, koji su opisali kao "izrazito snishodljiv", a u kojem je poručio gradonačelniku "da popije čaj" jer broncu nije osvojila Gradska skupština, već hrvatska reprezentacija. Tako je ono što je trebala biti samo sportska fešta, u očima stranih promatrača postalo slika dubokih hrvatskih političkih i društvenih podjela.
