Neviđene fotografije nakon dočeka rukometaša: Broncu slavili na ekskluzivnoj zabavi u srcu Zagreba

Nakon povijesnog uspjeha na Europskom rukometnom prvenstvu 2026. u Herningu, gdje je hrvatska muška rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju u dramatičnoj utakmici protiv Islanda (34:33), najbolji hrvatski rukometaši sinoć su nastavili proslavu u srcu Zagreba, piše Valeria Caci iz PR agencije AndAgainAgency.
Foto: Božidar Banov
U organizaciji Gradske Kavane, Maraska flagship lokacije, u centru grada je priređena ekskluzivna privatna proslava za reprezentativce, stručni stožer i njihove najbliže suradnike. Nakon svečanog dočeka na Trgu bana Jelačića, na kojem su se rukometaši susreli s tisućama navijača i zasluženo proslavili brončanu medalju, događaj je nastavljen u intimnoj i sofisticiranoj atmosferi Gradske Kavane.
Foto: Božidar Banov
Gosti su uživali u gourmet ponudi, pažljivo odabranim pićima i opuštenoj atmosferi uz live DJ set koji je pratio cijelu večer, dok su osoblje Kavane i Maraska osigurali premium poklone, vrhunsku uslugu i iskustvo koje odražava eleganciju i prestiž ovih lokacija. Kulturni ambijent i topla atmosfera stvorili su idealnu pozornicu za slavlje izvan terena, gdje su sport i kultura spojili snage u jedinstvenom trenutku ponosa.
Foto: Božidar Banov
“Bila je velika čast ugostiti naše rukometne heroje na ovakav način. Ovaj susret nije bio samo proslava sportskog uspjeha, nego i priznanje predanosti, karaktera i srca koje su naši igrači pokazali na prvenstvu,” izjavio je direktor Gradske Kavane Ante Martinac.
Foto: Božidar Banov
Ova večer ostaje zapamćena ne samo po medaljama i sportskim postignućima, već i po zajedništvu i slavlju koje je spojilo lokalnu zajednicu, sportaše i partnera u nezaboravnoj zagrebačkoj noći.
