Sramotan napad predsjednika Hajduka! Prozvao medije da pomažu Dinamu, spomenuo i Mamića

Javio se Ivan Bilić. I to kako. Jako nisko... Predsjednik Hajduka u videoobraćanju putem službenim profila Hajduka na društvenim mrežama sasuo je sav gnjev kojeg osjeća. Dva dana nakon poraza od Rijeke (3:0) prvi čovjek splitskog kluba napao je predstavnike medija, kako ih je nazvao "zagrebačke novinare", a poimence je spomenuo urednika sportske rubrike naše kuće, Karla Ledinskog.

Voditelj Hajdukove televizije Hari Kočić na početku je kazao:

- Hajduk je porazom na Rujevici propustio pobjeći direktnim konkurentima za naslov, a nakon utakmice ponovno su u fokus došle sudačke odluke i neujednačen sudački kriterij. Već neko vrijeme, tako mjesecima zapravo, traje kampanja dijela zagrebačkih novinara koji pokušavaju Hajduk prikazati kao privilegiran klub koji ima pomoć sudaca u borbi za naslov. Sve je kulminiralo zaista sramotnim napadima na najtrofejnijeg igrača HNL-a Ivana Rakitića.

A onda je počeo Bilićev govor:

- Moram osuditi sramotne napise Večernjeg lista koji je pisao o našem igraču Ivanu Rakitiću nakon utakmice na Rujevici. Isto tako, osuđujem i reakciju dijela javnosti koja ga je napala zbog onoga što je rekao nakon same utakmice. Ivan je reagirao dosta iskreno, stao je u obranu naše momčadi i rekao je neke stvari kako ih on i momčad vide i klub stoji iza toga što je on rekao. Ivan Rakitić je nogometaš koji je podigao razinu kvalitete u HNL-u. On je najtrofejniji nogometaš HNL-a, on je reprezentativac s više od 10 godina u nogometnoj reprezentaciji. Osvojio je sve na klupskoj razini i kao čovjek je iznimno pozitivna osoba. Ovim putem postavljam pitanje HND-u i sportskim novinarima: zašto niste stali u obranu njega? Nažalost, tu njegovu iskrenu reakciju iskoristio je dio zagrebačkih novinara koji već neko vrijeme guraju suludi narativ da je Hajduk zaštićen od strane sudačke organizacije. Ovakvog medijskog pritiska ne bi se posramio ni najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa, a sada sličnu takvu retoriku koristi takozvani navijački Dinamo.

- Sramotno je što se u strahu od neuspjeha jedan klub koristi takvim metodama, a još je sramotnije što neki od novinara koji neki od novinara koji prate Dinamo nasjedaju na tu tezu. To je opasno za hrvatski nogomet, za navijače, za suce i sve nogometne djelatnike. Baš zato Hajduk dosad nije komentirao suđenje, nije javno istupao, nije komentirao reakcije drugih klubova kako bi zaštitio prvu momčad i fokusirao se na rezultat. Istovremeno je dio hajdučke javnosti to percipirao kao šutnju, kao neki strah, ali mi jednostavno nismo htjeli potpaljivati već zapaljivu atmosferu i biti dio prljave igre.

- Cijelo ovo vrijeme su suđenje i sudačke odluke su pod velikim pritiskom i povećalom javnosti. Tome na negativan način doprinose i tumačenja sudačke komisije koja izgleda da postoji samo pod nekakvom krinkom uvođenja čistoće u hrvatski nogomet. Do kraja prvenstva ostalo je još deset kola, naš fokus i cilj su i dalje isti. Kako je rekao naš Ivan Rakitić, zajedno smo u ovome do kraja - zaključio je Bilić