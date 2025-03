'Reakcija Gattusa nije bila primjerena, bio je očajan. Kad si frustriran, onda tražiš krivnju u drugom'

Uoči reprezentativne stanke situacija se u HNL-u dodatno zahuktala. Nakon 26. kola Rijeka je prva na ljestvici s dva boda prednosti ispred Hajduka i pet bodova prednosti ispred Dinama, a i borbe za plasman u europska natjecanja te za ostanak u ligi su iznimno zanimljive i napete. Zbivanja u domaćem ligaškom nogometu prokomentirali smo s bivšim trenerom Varaždina, Lokomotive, Gorice, Intera, Cibalije, Rudeša i Kustošije Samirom Toplakom, a počeli smo razgovor baš na temu neizvjesnosti ovosezonskog HNL-a.

- Nevjerojatno koliko je naša liga sada izjednačena. Nikad vodećim momčadima nije bilo 'otkinuto' toliko bodova. Baš je neizvjesno. Imamo borbu za naslov, borbu za Europu i kroz prvenstvo, ali i kroz Kup gdje su dva glavna favorita ispala, a evo i Šibenik kojeg su svi otpisali se uključio u borbu za ostanak - započeo je Toplak.

Mišić jako treba Dinamu

Kako Vam je izgledao jadranski derbi u kojem je Rijeka s 3:0 svladala Hajduk?

- Vidio sam dvije različite ekipe. Rijeka ima glavu i rep, automatizme u igri, zna što radi u fazi obrane, a što radi u fazi napada, kako se igra u presingu, a kako se stoji u bloku. To je toliko vidljivo i to što se vidi nikako nije slučajno. S druge strane, Hajduk te automatizme nema i igrači igraju na neprirodnim pozicijama. Došli su igrati na bod, a kad su krenuli gubiti bacali su poteze očajnika i bacali sve što su imali s klupe nadajući da će se sve to nekako samo od sebe riješiti. Nije slučajno da je Rijeka u dva tjedna dvaput pobijedila Hajduk.

Kako objasniti pojavu da Rijeka ove godine dominira protiv Hajduka, Dinama i Osijeka, a gubi bodove protiv Šibenika, Gorice, Istre i Varaždina?

- Očito imaju problem kad protivnik stane u gusti blok. Rijeka igra jako dobar tranzicijski nogomet, kad se povuče na svoju polovicu i otvara se u kontranapade. A momčadi poput Dinama i Hajduka uvijek se žele do neke mjere nametnuti, i onda to Rijeci odgovara. Ako Rijeka riješi problem igranja protiv gustog bloka u preostalih deset kola, onda je po meni stvarno velik favorit.

Dinamo je u kalendarskoj 2025. godini prvi na HNL ljestvici sa 16 bodova. Jesu li igrači konačno krenuli hvatati zamisli Fabija Cannavara?

- Ako je suditi po zadnjoj utakmici, jesu, jer protiv Lokomotive nije lagano nametnuti se, a Dinamo je Lokomotivu stvarno 'razvalio'. Međutim, istaknuo bih jednu stvar. Tek sada vidimo koliko su Josip Mišić i Petar Sučić važni za Dinamo. To je veliki dobitak i Dinamo je na temelju toga konačno proigrao. Mišić je baš enormno falio Dinamu, jer činjenica je da u kadru nemaju ni blizu takvog igrača koji ga može zamijeniti. Neka se mole da ostane zdrav do kraja sezone.

Budući da ste prošle godine baš Vi radili kao gost-analitičar za utakmice HNL-a, a da imate i pregršt trenerskog iskustva u ligi, ne postoji bolja osoba od Vas za odgovoriti na ovo pitanje: Koji su dojmovi o sukobu Gennara Gattusa i Joška Jeličića?

- Mogu razumjeti Gattusovu frustraciju jer je bio vruć, jer je uvjerljivo izgubio utakmicu i bio je jadan i očajan. No jednostavno, ti si trener velikog kluba i tvoje ime je veliko, ti se moraš iskontrolirati u toj situaciji. Ne možeš kriviti analitičare, voditelje i novinare za ono što se tvojoj ekipi događa. Ako je Joško Jeličić najveći problem Hajduka, onda Gattuso nema problem, ali on je svjestan da Jeličić nije najveći problem Hajduka, i onda kad je čovjek frustriran traži neki alibi, neku treću osobu, kako bi prenio dio krivice. Pa ne možemo reći da Hajduk igra slabo zbog Jeličićevih izjava. Sad kad je Gattuso prespavao, mislim da to ne bi napravio. Nije bilo primjereno, niti je bilo mjesto i vrijeme - rekao je Toplak, pa dodao jednu anegdotu iz vlastitog iskustva:

- Kad smo prije godinu dana Valentina i ja radili taj posao na televiziji, Željko Sopić je tada bio u Rijeci i znao je biti jako ljutit na neke izjave. Nakon nekih situacija smo malo popričali u četiri oka da bismo smanjili tenzije i Sopa je poslije stvarno smirio tenzije s tim izjavama. Jednostavno se moraš znati nositi s tim i ne reagirati na takav način. Kad radiš analize za televiziju, moraš reći ono što vidiš. Ako recimo, vidim da Hajdukova igra nije dobra, pa ne mogu ja sad reći da je dobra, zašto bih sada nekoga lagao? Čak i Hajdukovi navijači nisu nikad bili objektivni kao što su danas, često mi se veliki Hajdukovci javljaju i sami govore da ta igra nije na onoj razini na kojoj treba biti.

Ne zamjeram Rakitiću

Ivan Rakitić je nakon utakmice rekao da je "liga zaostala", jasno inicirajući na suđenje. Što mislite o toj izjavi?

- To je isto izjava iz frustracije, bio je vruć nakon utakmice. Rakitić je jedna ogromna igračina koja je svjesna da se muči u ovom sustavu igre Hajduka, a sad ću vam reći i zašto se muči. Rakitić je bio u pravim ekipama gdje sustav postoji, pa sada kad sustav ne postoji ta njegova igra ne može doći do izražaja jer ne može u svakom trenutku znati gdje bi se njegov suigrač trebao nalaziti, a to se znalo u tim pravim ekipama. Kod Hajduka se sustav ne vidi, i naravno da onda i Rakitić ima toliko grešaka. Ne zamjeram mu tu izjavu i mislim da je svjestan svega što se u ekipi događa - zaključio je Toplak.